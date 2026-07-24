أيرلندا: العثور على عبوة "بالغة الخطورة" مجهزة لعبور الحدود

- عثرت الشرطة الأيرلندية على عبوة ناسفة "بالغة الخطورة" داخل مركبة قرب الحدود مع أيرلندا الشمالية، واعتقلت سائقتها العشرينية ورجلاً أربعينياً على صلة بالتحقيق، مشيرة إلى ارتباط القضية بالجمهوريين المنشقين. - أفادت مصادر بأن العبوة كانت تُنقل إلى أيرلندا الشمالية لتفخيخ سيارة، وسط تقارير غير مؤكدة عن وجهتها إلى مدينة ديري الحدودية. - أكد مفوض الشرطة جاستن كيلي أن الجمهوريين المتطرفين يشكلون تهديداً مستمراً، مشيراً إلى رفضهم اتفاق الجمعة العظيمة واستمرارهم في استخدام الأسلحة والمتفجرات.

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على عبوة ناسفة "بالغة الخطورة" داخل إحدى المركبات قرب الحدود مع أيرلندا الشمالية، خلال عملية استهدفت ما وصفتها بـ"أنشطة الجمهوريين المنشقين". وأوضحت الشرطة أنها أوقفت المركبة أول من أمس الأربعاء، وألقت القبض على سائقتها العشرينية، كما اعتقلت رجلاً أربعينياً على صلة بالتحقيق.

وقال مفوض الشرطة الأيرلندية جاستن كيلي اليوم، إن "ما عثرنا عليه يمثل ضبطاً شديد الأهمية"، مؤكداً أن "العبوة كان يمكن أن تسبب أضراراً كبيرة". وأكد أن "أي ضبط من هذا النوع يثير القلق حقاً"، معرباً عن اعتقاده بأن القضية على صلة بالمنشقين الجمهوريين الأيرلنديين.

أيرلندا تتهم "الجمهوريين المنشقين"

من جهتها، نقلت هيئة الإذاعة الأيرلندية عن مصادر في الشرطة أن العبوة كانت تُنقل إلى أيرلندا الشمالية مع توقع استخدامها لتفخيخ إحدى السيارات لتنفيذ هجوم. ورفضت الهيئة، تأكيد أو نفي التقارير التي أشارت إلى أن العبوة كانت تنقل إلى مدينة ديري الحدودية في أيرلندا الشمالية.

وتعتبر الجماعات الجمهورية من الفصائل المنشقة عن "الجيش الجمهوري الأيرلندي" بعد الحرب الأهلية في أيرلندا الشمالية بين الجمهوريين المؤيدين للوحدة مع أيرلندا، والاتحاديين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة. واستخدمت هذه الجماعات في هجمات سابقة عبوات ناسفة بدائية الصنع وقذائف هاون.

وحول ذلك تحديداً، قال مفوض الشرطة الأيرلندية جاستن كيلي إن "هناك أقلية صغيرة من هؤلاء الأشخاص، وأصفهم بأنهم جمهوريون متطرفون، وهو تهديد سنواصل مواجهته لبعض الوقت". وأوضح أن هناك "أقلية صغيرة" من الجمهوريين المنشقين الذين رفضوا اتفاق الجمعة العظيمة ولم يتخلوا عن أسلحتهم أو متفجراتهم، كما لم يشاركوا في عملية نزع السلاح التي أعقبت الاتفاق، في إشارة إلى اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست الموقع عام 1998، بين بريطانيا وأيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية، والذي يدعو البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في أيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية. وأشار كيلي إلى أن الشرطة تعمل بشكل وثيق مع شرطة أيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حمّلت شرطة أيرلندا الشمالية الجمهوريين المنشقين مسؤولية هجومين منفصلين استهدفا مركزي شرطة قرب بلفاست، من دون أن يسفرا عن إصابات.

(فرانس برس)