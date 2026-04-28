أيرلندا الشمالية: جماعة مسلحة تهدد باستهداف أفراد الشرطة في منازلهم

- جماعة "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد" تهدد بتصعيد هجماتها ضد ضباط الشرطة في أيرلندا الشمالية، مستهدفة منازلهم بالقنابل، بعد انفجار سيارة ملغومة أمام مركز شرطة في بلفاست. - الجماعة تعارض اتفاق السلام لعام 1998 وتواصل تنفيذ هجمات ضد الشرطة، مشيرة إلى نيتها قتل الضباط عند خروجهم من مراكزهم، في تصعيد خطير للعنف. - ترفض الجماعة التسويات السياسية لاتفاقية الجمعة العظيمة، مؤكدة استمرارها في استهداف الشرطة إذا استمرت مضايقاتها للشعب الجمهوري.

نقلت صحيفة "آيريش نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن جماعة "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد" قولها إنها ستستهدف منازل ضباط شرطة بالقنابل، بعد أن أكدت زرعها سيارة ملغومة انفجرت أمام مركز للشرطة في بلفاست يوم السبت. ولم يصب أحد في الانفجار الذي وقع بعد اختطاف شاحنة توصيل وإجبار السائق على التوجه بها نحو مركز الشرطة. وهذه أحدث محاولة من قبل جماعات مسلحة لاستهداف ضباط الشرطة، بعد ما يقرب من 30 عاما على اتفاق السلام الذي أنهى إلى حد كبير العنف في المنطقة.

وجماعة "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد" هي واحدة من عدد قليل من الجماعات المسلحة النشطة التي تعارض اتفاق السلام لعام 1998، وكانت وراء العديد من الهجمات على الشرطة، بما في ذلك محاولة مماثلة لتفجير سيارة ملغومة في مركز شرطة خارج بلفاست الشهر الماضي. ويمثل استهداف ضباط الشرطة في منازلهم تصعيدا للهجمات، وكان آخر ضابط قُتل في أيرلندا الشمالية هو رونان كير، الذي لقي حتفه عندما انفجرت قنبلة أسفل سيارته أمام منزله قبل 15 عاما.

وترفض الجماعة المنشقة التسويات السياسية التي تشكل جوهر "اتفاقية الجمعة العظيمة"، والتي تنص على أن أيرلندا الشمالية ستظل جزءا من المملكة المتحدة ما لم يصوت أغلب سكان المنطقة في استفتاء على الانضمام إلى أيرلندا. وذكرت الجماعة في بيان، قالت صحيفة (آيريش نيوز) إنها تلقته وتضمن كلمة سر لتأكيد صحته، إنها كانت تنوي قتل رجال الشرطة لدى خروجهم من المركز بعد أن طُلب من السائق الصراخ بوجود قنبلة في السيارة عند مغادرتهم. وأضاف البيان: "إذا استمروا في مضايقة الشعب الجمهوري، فإننا نعتزم تفجيرهم (ضباط الشرطة) في منازلهم، دون سابق إنذار".

وعادة ما تعلن جماعة "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد"، وهي جماعة أصغر بكثير من الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي نزع سلاحه بعد اتفاق السلام، مسؤوليتها عن أي هجمات في بيانات مشفرة للصحف المحلية.

(رويترز)