أيرلندا: إزالة اسم رئيس إسرائيلي سابق من حديقة في دبلن

- قرر مجلس مدينة دبلن إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة في المدينة، استجابة لمطالب جماعات مؤيدة للفلسطينيين، مع اقتراح تسميتها "حديقة فلسطين الحرة". - الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز انتقد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعا لوقف إطلاق النار، مما أثار اتهامات بمعاداة السامية من قبل السياسيين الإسرائيليين، وهو ما رفضه خصومه في أيرلندا. - أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين وتعتزم متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مما أدى إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن.

قرر مجلس مدينة دبلن عاصمة أيرلندا إزالة اسم الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هرتسوغ، والد الرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ، من الحديقة الواقعة في حي راثماينز بالمدينة، والمعروفة حالياً باسم "حديقة هرتسوغ".

وتم اتخاذ القرار بناء على مطالب من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، التي تقترح إعادة تسميتها بـ"حديقة فلسطين الحرة" أو تسميتها على اسم هند رجب، الطفلة التي استشهدت في غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وأصبحت رمزاً، بحسب ما نقلته صحيفتا يديعوت أحرونوت وجيروزاليم بوست اليوم السبت. وأنشئت الحديقة عام 1985 باسم حديقة أورويل كواري، وفي عام 1995 أُعيدت تسميتها حديقة هرتسوغ احتفالاً بمرور ثلاثة آلاف سنة على تأسيس القدس، وتكريما لهرتسوغ، الذي ولد في بلفاست ونشأ في دبلن.

وكان الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز قد تعرض في يناير/كانون الثاني الماضي لهجوم من جهات مناصرة للاحتلال الإسرائيلي، بعدما ألقى كلمة خلال فعالية تذكارية للهولوكوست في دبلن، تحدث خلالها عن "هذا الفصل المظلم في التاريخ الأوروبي"، فضلاً عن تسليط الضوء على المعاناة الحالية في غزة. وقال هيغينز: "من المأمول أن يرحب أولئك في إسرائيل الذين ينعون أحباءهم، وأولئك الذين كانوا ينتظرون إطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، أو الآلاف الذين يبحثون عن أقاربهم بين الأنقاض في غزة، بوقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، والذي جرى دفع ثمنه باهظاً للغاية".

وكان هيغينز منتقداً صريحاً للحرب الإسرائيلية على غزة، ودعا مراراً وتكراراً إلى وقف إطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، حيث اتهمه السياسيون الإسرائيليون بـ"معاداة السامية"، وهي التهمة التي رفضها خصوم هيغينز السياسيون في أيرلندا بشدة. ولإظهار التضامن مع شعب غزة اعترفت أيرلندا مؤخراً بدولة فلسطين، وقالت إنها ستنضم إلى جنوب أفريقيا في متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وردت إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن، واتهم السياسيون ووسائل الإعلام الإسرائيلية الشعب الأيرلندي مراراً وتكراراً بمزاعم "معاداة السامية" بسبب دعمه الشعب الفلسطيني. ودانت الحكومة الأيرلندية أيضا حرب إسرائيل العدوانية على لبنان، حيث استهدفت في جنوب لبنان أيضاً، قوات حفظ السلام الأيرلندية التي أصيب عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)