أيباك تبدأ استهداف رو خانا في انتخابات 2026 لدعمه الحق الفلسطيني

بدأت لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، استهداف أعضاء بمجلس النواب الأميركي يعارضون الإبادة الجماعية في غزة والدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي في محاولة لمنع إعادة انتخابهم، حيث أطلقت حملة لاستهداف النائب الديمقراطي رو خانا في انتخابات 2026 عن دائرته بولاية كاليفورنيا.

ويمثل خانا الدائرة رقم 17 بولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، ويبلغ من العمر 50 عاماً، وهو واحد عدد محدود من الأعضاء الذين أعلنوا أنهم لا يقبلون تبرعات حملاتهم الانتخابية إلا من الأفراد، ولا يقبلون أي تبرعات من جماعات الضغط السياسي والشركات، وصوّت خانا خلال العامين الماضيين ضد الموافقة على تقديم الأسلحة الهجومية لإسرائيل، ووصف الهجمات الإسرائيلة على غزة بأنها "إبادة جماعية عار على العالم"، ودعا الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية تكون خالية من حركة حماس.

وتبدأ الانتخابات التمهيدية لانتخابات 2026 خلال أسابيع، وأطلقت أيباك حملتها ضد خانا، في محاولة لإسكات أي صوت يرتفع لانتقاد سياسات إسرائيل، ونشرت إعلاناً زعمت فيه أنه يكذب بخصوص الإبادة الجماعية، ونص أحد الإعلانات "قل للنائب رو خانا أن يقف إلى جانب حليفتنا إسرائيل"، وهو ما علق عليه خانا بالإشارة إلى أن جماعة الضغط تنفق الأموال في منطقته الانتخابية، وقال: "إنهم يطالبون الناس بعدم تصديق ما رأوه بأعينهم"، محذرا أعضاء حزبه من عدم الوقوف ضد "فساد العاصمة السياسي".

زادت أيباك حملتها ضد خانا، بعد تقديمه مع نحو 20 عضوا آخرين بمجلس النواب مشروع قرار يعترف بالإبادة الجماعية في غزة، وفي الأسبوع الماضي، نشرت إيباك عدة إعلانات الأسبوع الماضي، ضد خانا، وردّ خانا في فيديو على إعلانات أيباك، وقال: "إيباك تنشر إعلانات في دائرتي تصفني بالكاذب بسبب ما ترونه على الهواتف"، مفتخرا بأنه لم يحصل على تبرعات من جماعات الضغط السياسي والشركات، ووقوفه ضد الحرب الأميركية على العراق"، وقال إنه سيواصل دعوته إلى السلام وإلى دولة فلسطينية.

وجذبت الحملة التي قادها خانا، بالتعاون مع عضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي، لنشر ملفات جيفري إبستين المدان بالاتجار في الجنس، الأنظار عالميا مع محاولة إدارة ترامب منع نشرها، ونجح بالفعل العضوان في إجبار مجلس النواب على التصويت لمصلحة الإفراج عن هذه الوثائق، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنها قبل 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري

وبدأت أيباك في انتخابات 2024 باستهداف بعض الأعضاء الذين يرفضون الإبادة الجماعية، وأطلقت حملة ضد عضوي مجلس النواب آنذاك جمال بومان وكوري بوش، وأنفقت نحو 30 مليون دولار ضدهما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مما أدى لعدم ترشحهما، وفوز مرشحين مؤيدين لإسرائيل في دوائر تصوت للديمقراطيين، وقررت كوري بوش الترشح في انتخابات 2026 وقالت إنها تتحدى إيباك.

وتعد أيباك جماعة الضغط الأقوى في توجيه الولايات المتحدة الخارجية، وصارت على مدى عقود بوابة دخول السياسة الأميركية، وأيضاً بوابة الخروج منها، وامتد نفوذها إلى إجبار أعضاء الكونغرس على اتخاذ قرارات حتى لو كانت ضد مصالح الولايات المتحدة ومبادئها وقوانينها، وتدعم أيباك الأعضاء الذين يدعمون إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات.