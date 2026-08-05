- التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره العراقي فؤاد حسين في عمّان، حيث أكدا على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الترتيبات للزيارة الأمنية العراقية للسعودية والقمة العربية المقبلة. - أعربت السعودية عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة، وناقش الجانبان التداعيات الأمنية وتأثيرها على تصدير النفط وأمن الطاقة، بالإضافة إلى الجهود لإعادة فتح مضيق هرمز. - كثفت حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحركاتها لمنع ردّ الجماعات الموالية لإيران على القصف السعودي الأميركي، وتسعى لتجنب التصعيد عبر القنوات السياسية والأمنية.

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تم بحثها بين الوزيرين بخلاف الترتيبات الخاصة بالزيارة الأمنية؟ ما هي التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في منع الفصائل المسلحة من الرد على الضربات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

نظيره العراقي فؤاد حسين ، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري في عمّان لدعم القدس، في أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين عقب الضربات التي نفذتها السعودية والولايات المتحدة على مواقع للحشد الشعبي في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنّ الوزيرين أكدا "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، بما يضمن عدم تحوّل أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه". من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم، إنّ حسين وبن فرحان بحثا "الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى المملكة العربية السعودية". وأوضح البيان أنّه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة، بما في ذلك مناقشة المقترحات المتداولة بشأن مكان انعقادها في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة".

دعم السعودية لحكومة العراق

وذكر البيان أنّ "وزير الخارجية (فؤاد حسين) استعرض سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة"، موضحاً أنّ "وزير الخارجية السعودي أعرب عن دعم المملكة للحكومة العراقية الجديدة، وتأييدها للجهود التي تبذلها في تعزيز أمن العراق والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها". كما بحث الجانبان، وفق البيان "التداعيات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على منافذ تصدير النفط وأمن إمدادات الطاقة، كما ناقشا الجهود الإقليمية والتفاهمات المحتملة الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".

وزير الخارجية فؤاد حسين والأمير فيصل بن فرحان يبحثان العلاقات العراقية–السعودية والتطورات الإقليمية – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/W1eELAXgmc pic.twitter.com/4sFSzrehq9 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 5, 2026

في غضون ذلك، قال مسؤولان عراقيان في بغداد لـ"العربي الجديد"، إنّ حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي

كثفت تحرّكاتها السياسية والأمنية في الساعات الماضية لمنع ردّ الجماعات الموالية لإيران على القصف السعودي الأميركي. وقال مستشار حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ "تحرّكاً سياسياً وحكومياً واسعاً يتواصل منذ أمس الثلاثاء، بهدف منع الفصائل المسلحة من تنفيذ أي عمل عسكري ضد المملكة العربية السعودية".

وأوضح أنّ "الفصائل لا تزال تتمسّك بحق الرد، وتعتبر أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات تجاه السعودية عقب استهداف مقرات الحشد الشعبي، وهو ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة، خصوصاً مع قرب انتهاء المهلة". ولفت المستشار إلى أنّ "الحكومة تدرك أنّ أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية سيضع البلاد أمام مرحلة جديدة من التصعيد، وقد يدفع إلى توسيع نطاق الضربات العسكرية داخل العراق، وهو ما تسعى بغداد إلى تجنّبه عبر القنوات السياسية والأمنية".

تقارير عربية الزيدي إلى السعودية الأسبوع المقبل لاحتواء أزمة الهجمات المتبادلة

وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضمّ عدداً من الفصائل المسلحة، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، منح الحكومة العراقية مهلة حتى السادس من أغسطس/ آب (يوم غد الخميس)، لإثبات قدرتها على "حماية السيادة العراقية والردع"، مؤكدة أنّ ردّها على الضربات "آتٍ لا محالة"، وقد يشمل أهدافاً داخل السعودية.

واستهدفت ضربات أميركية سعودية، الأسبوع الماضي، مقرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق. وأسفرت تلك الضربات حينها عن مقتل وجرح 52 عنصراً من الحشد، بعد إعلان الرياض أكثر من مرة التصدي لهجمات استهدفت منشآت للطاقة في السعودية، قالت إنّ مصدرها مجموعات مرتبطة بإيران في العراق.

(فرانس برس، العربي الجديد)