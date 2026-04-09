- تمكن نحو 3000 مصلٍ من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى لأول مرة منذ أربعين يوماً من الإغلاق، رغم الإجراءات المشددة وانتشار قوات الاحتلال على الأبواب. - استأنف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مع تمديد مدة الاقتحامات نصف ساعة إضافية، مما أثار استياء المسلمين في القدس وفلسطين. - وصفت محافظة القدس التطورات بأنها تصعيد خطير يمسّ الوضع التاريخي والقانوني للمسجد، مشيرة إلى أن الاقتحامات اليومية بدأت منذ عام 2003 وتوسعت تدريجياً لتصل إلى ست ساعات ونصف يومياً.

تمكّن آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الخميس، وأداء صلاة الفجر لأول مرة منذ أربعين يوماً من الإغلاق بذريعة الحرب على إيران، وذلك بالتوازي مع استئناف اقتحامات المستوطنين وتوسيع ساعاتها، وسط تحذيرات من أن الإجراءات الجديدة تمسّ بصورة مباشرة الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وبحسب محافظة القدس، فقد تمكن نحو 3000 مصلٍ، فجر اليوم الخميس، من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وذلك بعد مرور أربعين يوماً على إغلاق المسجد بالكامل. ورغم انتشار قوات الاحتلال بكثافة على أبواب الأقصى وتطبيق إجراءات مشددة شملت فحص الهويات ومنع عدد من الشبان من الدخول، فقد نجح آلاف الفلسطينيين في الوصول إلى البوابات والاحتشاد داخل المصليات والساحات لأداء الصلاة. وفي السياق ذاته، أكدت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال اعتقلت المرابطة منتهى أمارة عند أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد ساعات فقط من اعتقال شاب آخر داخل ساحات المسجد.

وفي مقابل عودة المصلين، استأنف المستوطنون صباح اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، وذلك بعد أربعين يوماً من توقفها خلال فترة الإغلاق. وأكدت محافظة القدس، أن اقتحامات المستوطنين جاءت في يوم إعادة فتح المسجد الأقصى، وبالتزامن مع إعلان تمديد مدة الاقتحامات نصف ساعة إضافية صباحاً مقارنة بما كان معمولاً به قبل شهر رمضان.

ووصفت محافظة القدس التطورات بأنها "تصعيد خطير يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى"، مؤكدة أن التمديد الجديد للاقتحامات يشكل "استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم". وبحسب المحافظة، بدأت الاقتحامات اليوم عند الساعة 6:30 صباحاً بدلاً من 7:00، وذلك بناءً على قرار "منظمات المعبد" التي دفعت باتجاه توسيع أوقات الاقتحام. ووفق البرنامج الجديد، تمتد الفترة الصباحية من الساعة 6:30 حتى 11:30، ثم فترة أخرى بعد الظهر تبدأ من الساعة 1:30 حتى 3:00، ليصل مجموع ساعات الاقتحام اليومية إلى ست ساعات ونصف.

ووفق محافظة القدس، تعود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى إلى عام 2003، حين بدأت بشكل يومي لأول مرة، قبل أن تنتقل عام 2008 إلى مرحلة التنظيم عبر تخصيص أوقات ثابتة لها. وأشارت المحافظة إلى أن البداية كانت بثلاث ساعات صباحية فقط، من الساعة 7:00 حتى 10:00، لكن هذه المدة أخذت بالتمدد تدريجياً خلال السنوات اللاحقة، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع جديد داخل المسجد، إلى أن وصلت اليوم إلى نحو ست ساعات ونصف يومياً، في سياق تكريس التقسيم الزماني والسعي لفرضه بشكل كامل. واعتبرت محافظة القدس أن التمديد الجديد لاقتحامات المستوطنين، يعكس تسارعاً في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك، وتكريس سياسة التقسيم الزماني، خاصة مع إعادة فتحه عقب إغلاق استمر 40 يوماً.