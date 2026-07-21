أول حزب مصري يدعو إلى كتابة دستور لـ"الجمهورية الجديدة"

- دعا عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى كتابة دستور جديد لمصر يتماشى مع متطلبات "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس السيسي، مشددًا على أهمية تأسيس منظومة دستورية حديثة. - أكد خليل على نجاح الدولة في التحول إلى البناء الشامل تحت قيادة السيسي، داعيًا إلى إصلاح تشريعي ودستوري شامل وإطلاق حوار وطني يضم الخبراء والقوى السياسية. - يُعتبر موقف حزب المصريين الأحرار أول دعوة حزبية رسمية لكتابة دستور جديد، مما يعكس تغيرات في المشهد السياسي المصري وتباين الآراء حول الحاجة إلى دستور جديد.

في أول تحرك حزبي رسمي يدعو إلى استبدال الدستور القائم بدلاً من الاكتفاء بتعديله، طالب رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ عصام خليل، بكتابة دستور جديد لمصر، معتبراً أن مرحلة "الجمهورية الجديدة" تستوجب تأسيس منظومة دستورية وتشريعية جديدة تتلاءم مع متطلبات الدولة خلال العقود المقبلة.

وقال خليل، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن "الجمهورية الجديدة التي تتشكل ملامحها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستوجب فتح حوار وطني جاد حول بناء منظومة دستورية وتشريعية حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات الدولة المصرية خلال العقود المقبلة، بعيداً عن منطق الترقيع أو الاكتفاء بمعالجة جزئية لبعض الملفات".

وأضاف أن "التجارب الكبرى في بناء الدول أثبتت أن الانطلاق الحقيقي يبدأ من تأسيس بُنية دستورية مستقرة، تُعنى بوضع المبادئ والقواعد العامة الحاكمة للدولة، بينما تترك التفاصيل المتغيّرة للقانون، بما يمنح النظام التشريعي المرونة اللازمة للتعامل مع تطورات الواقع، دون الحاجة إلى مراجعات دستورية متكررة".

ورأى رئيس "المصريين الأحرار"، أن بلاده "في حاجة إلى دستور يعبّر عن فلسفة الجمهورية الجديدة، ويكون صالحاً لمختلف المراحل، ويرتكز على المبادئ الدستورية الكلية، بما يحقق الاستقرار المؤسّسي ويمنح السلطة التشريعية المساحة اللازمة لتطوير القوانين وفق احتياجات المجتمع ومتغيراته".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المبادئ الدستورية الكلية التي يرى الحزب أنها ضرورية للدستور الجديد؟ ما هي التجارب الكبرى في بناء الدول التي استند إليها الحزب في دعوته لكتابة دستور جديد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعتبر خليل أنّ الدولة المصرية "نجحت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية في استبدال منهج ترميم الأزمات بمنهج البناء الشامل، وهو النهج الذي يجب أن يمتد إلى الإصلاح التشريعي والدستوري"، مضيفاً أن "الوقت قد حان للانتقال من معالجة جزئية للقوانين إلى إعادة بناء المنظومة التشريعية على أسس حديثة".

في غضون ذلك، دعا خليل إلى إطلاق حوار وطني واسع يضم الخبراء والمتخصصين وكافة القوى السياسية لمناقشة محاور دستور جديد "يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز كفاءة المؤسسات"، مشدداً على أن "ما تحتاجه مصر هو دستور يكتب للدولة لا للمرحلة، ويؤسس لاستقرار طويل الأمد، ويواكب طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة عصرية قوية وحديثة".

وتعد هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها حزب سياسي ممثل في البرلمان بصورة رسمية الدعوة إلى كتابة دستور جديد، بعدما اقتصر الحديث خلال السنوات الماضية على مقترحات بإدخال تعديلات على دستور 2014، الذي عُدّل عام 2019، أو على نقاشات محدودة أثارتها شخصيات سياسية وأكاديمية من دون أن تتحول إلى موقف حزبي معلن.

موقف "المصريين الأحرار" يأتي في ظل تجدد النقاش خلال الأسابيع الأخيرة بشأن مستقبل الدستور، عقب طرح عدد من الشخصيات العامة فكرة إعداد دستور جديد يتلاءم مع ما تسميه السلطة "الجمهورية الجديدة"، وهو الطرح الذي أثار تبايناً في الأوساط السياسية والقانونية بين مؤيد يرى أن التحولات التي شهدتها الدولة تستدعي إطاراً دستورياً جديداً، ومعارض يعتبر أن الأولوية تكمن في تطبيق الدستور الحالي واحترام نصوصه.

إلى ذلك، يحمل موقف الحزب دلالات سياسية بالنظر إلى مساره منذ تأسيسه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إذ برز في سنواته الأولى باعتباره أحد أبرز أحزاب التيار الليبرالي المعارض، وشارك في ما سُمي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" التي قادت معارضة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. لكن الحزب شهد لاحقاً تحولات داخلية وانقسامات انتهت بسيطرة القيادة الحالية عليه، لينتقل تدريجياً إلى صفوف الأحزاب الداعمة للسلطة، وأصبح من أبرز مُكوّنات ما يعرف بمعسكر الموالاة داخل البرلمان، مع تبنيه بصورة منتظمة مواقف مؤيدة لسياسات السيسي والحكومة.