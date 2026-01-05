- زار أبو زرعة المحرمي الرياض للقاء وزير الدفاع السعودي، في أول تواصل مباشر بعد سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت والمهرة، لمناقشة الأوضاع في اليمن وتعزيز الاستقرار. - الزيارة جاءت بطلب المحرمي وسط تصاعد الأزمة مع السعودية، التي تسعى لتوحيد الصفوف تحت الشرعية اليمنية، مطالبةً المجلس الانتقالي بالتراجع عن الإجراءات الأحادية. - تسعى السعودية لتفكيك جبهة الرفض داخل المجلس الانتقالي، واستقطاب قادة القوة لضمان الاستقرار، مع التركيز على القضية الجنوبية ضمن إطار الاستقرار الإقليمي.

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، فجر اليوم الاثنين، عن زيارته إلى الرياض ولقائه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ليكون أول قيادي في المجلس الانتقالي يلتقي بمسؤول سعودي منذ تفجّر الأزمة في اليمن بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال المحرمي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه جرى خلال اللقاء "تبادلُ وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدّمتها القضية الجنوبية العادلة، ومناقشةُ سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار في اليمن، والحفاظ على أمن المنطقة"، مرفقاً المنشور بصورة له مع وزير الدفاع السعودي.

ويأتي لقاء المحرمي في الرياض، كأول تواصل مباشر بين "المجلس الانتقالي" والمسؤولين السعوديين عقب تطورات حضرموت والمهرة، دلالةً سياسيةً لافتةً، خصوصاً أن المحرمي يقود "ألوية العمالقة"، التي كانت أهم تشكيل عسكري في مواجهة جماعة "الحوثيين" قبل أن ينضم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، ويصبح نائباً لرئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، لتنخرط بعد ذلك التشكيلات العسكرية التي يقودها المحرمي، ضمن المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب مصادر سياسية في الرياض تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن زيارة المحرمي لم تكن بطلب من الرياض أو من قيادة الشرعية، بل جاءت بطلب منه للجلوس مع المسؤولين السعوديين، بعد تصاعد الأزمة بين الرياض من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي وأربعة أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي من جهة ثانية. وهؤلاء الأخيرين كانوا الموقعين والرافضين لطلب قيادة الحكومة الشرعية انسحاب الإمارات، والبيان السعودي الذي أعقبه بخصوص دور الإمارات، ومطالبتها بوقف دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته، وأي قوى يمنية أخرى عسكرياً ومالياً. ومن بين تلك القوى، عملياً، "قوات العمالقة" الجنوبية التي يتزعمها المحرمي، و"قوات المقاومة الوطنية" و"حراس الجمهورية" التابعة للمكتب السياسي الذي يديره نجل شقيقة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، طارق صالح، الذي التقى بدوره أمس وزير الدفاع السعودي، بعدما كان من بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الموقعين على بيان الرفض.

وبرأي أكثر من مصدر في الشرعية تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن تحرك المحرمي يأتي مدفوعاً بمحاولته التخفيف من حدة تداعيات التطورات الأخيرة، خصوصاً بعد الانتكاسة العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وانعكاساتها على الشارع الجنوبي وعلى المجلس نفسه، في ظل تسريبات تتحدث عن أن المرحلة المقبلة ستُطرح فيها مسألة بقاء الزُبيدي

في قيادة المجلس الانتقالي، ومصير المجلس نفسه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الموقف السعودي كان واضحاً في ما يخص عدم بقاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الشرعية، ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وتحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتم إبلاغ المحرمي بذلك، إلى جانب إيصال رسالة له بضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن الإجراءات الأحادية، والانخراط بشكل فاعل بما يوحّد صف الشرعية. يُذكر أن زيارة المحرمي إلى الرياض سبقتها مطالبات وضغوط داخل المجلس الانتقالي الجنوبي وبين أنصاره، مع بداية الأزمة مع الشرعية والسعودية، كانت تطالب بإرساله للتخفيف من حدة التوتر بين السعودية والمجلس، قبل أن تتصاعد الأزمة. لكن رغبة بعض الأطراف داخل "الانتقالي" بهذا التوجه قوبلت بمواقف موازية متشددة، ما أعاق هذا المسار.

وتعليقاً على أهمية زيارة المحرمي إلى الرياض، قال عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقاً مجدي نقيب، لـ"العربي الجديد"، إن من أهم أهداف الزيارة استكمال مشهد "تفكيك جبهة الرفض" التي قوبلت بها تحركات السعودية، لافاً إلى أنه بعد زيارة طارق صالح، تأتي زيارة المحرمي لتكمل المشهد، حيث تنجح السعودية الآن في استقطاب أعمدة القوة في مجلس القيادة الرئاسي (طارق والمحرمي) إلى صفها. وبرأيه، فإن هذا التحرك يترك ما وصفه بـ"الجناح التصعيدي في الانتقالي معزولاً تماماً، فعندما يرى الزبيدي أن نوابه وقادة القوى العسكرية الكبرى (العمالقة وحراس الجمهورية) ينسقون مباشرةً مع الرياض، فلن يجد خياراً سوى السير في المسار الذي ترسمه السعودية".

ولفت نقيب إلى أن "السعودية تدرك أن قوات العمالقة هي القوة الوحيدة القادرة على ترجيح كفة أي طرف ميدانياً، ولقاء الأمير خالد بن سلمان بالمحرمي يهدف إلى ضمان بقاء (العمالقة) كقوة توازن واستقرار، ومنع انجرارها خلف أي مغامرات تصعيدية قد يلجأ إليها الجناح المتشدد في الانتقالي. لذا تريد الرياض من المحرمي أن يكون صمام أمان يضمن تنفيذ مخرجات حوار الرياض المقبلة بسلاسة في عدن والمناطق المحررة".

وأضاف: "المحرمي ليس مجرد مسؤول سياسي، بل هو القائد العام لقوات العمالقة، وهي القوة العسكرية الأكثر انضباطاً وفاعليةً على الأرض. زيارته للرياض تعكس رغبة السعودية في التعامل مع التيار العقلاني والعسكري الصلب داخل المعسكر الجنوبي. كما يحظى باحترام في السعودية، ويُعد حالياً الجسر الأنسب لنقل الرسائل الحاسمة وتفكيك العقد التي خلقها التصعيد الأخير، خصوصاً أن الرجل هو نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".

وتابع نقيب: "ما لفت نظري في تصريح المحرمي بعد زيارته الأخيرة للرياض تركيزه على القضية الجنوبية العادلة وربطها بتنسيق الجهود المشتركة لدعم الاستقرار. هذه الصياغة تعني أن السعودية بدأت تضع القضية الجنوبية على طاولة النقاش الرسمي والجاد، ولكن ضمن إطار الاستقرار الإقليمي، وليس الإجراءات الأحادية. ووجود المحرمي في الصورة يعطي انطباعاً بوجود تفاهم على خارطة طريق تضمن حقوق الجنوبيين، ولكن عبر بوابة الرياض ومجلس القيادة، وليس عبر الإعلانات الدستورية المنفردة".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد تشهده محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى وعدن، على خلفية الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم مشاركة الأخير في مجلس القيادة الرئاسي منذ إبريل/نيسان 2022. وينص اتفاق الرياض، الموقع أواخر 2019 برعاية سعودية، على توحيد القوات الأمنية والعسكرية ورفع المظاهر المسلحة وضمان الحقوق المتساوية للمواطنين، إلا أن تطبيقه ظل متعثراً، ما أبقى الجنوب اليمني ساحة مفتوحة لتجاذبات عسكرية وسياسية تتقاطع فيها الحسابات المحلية والإقليمية.