أول اقتراع لاختيار خليفة غوتيريس.. 6 مرشحين بينهم 4 نساء

- مجلس الأمن يجري اقتراعًا غير رسمي لقياس الدعم للمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفًا لأنطونيو غوتيريس في 2027، برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية. - يتطلب اختيار المرشح دعم تسعة أعضاء من أصل 15 في مجلس الأمن، مع إمكانية استخدام الفيتو من الأعضاء الدائمين، قبل إحالته للجمعية العامة لاعتماده. - المرشحون الستة يشملون ميشيل باشيليت ورافائيل غروسي، مع مطالبات دولية بأن تكون امرأة أو من أمريكا اللاتينية، وفقًا لمبدأ التناوب الجغرافي.

يعتزم مجلس الأمن إجراء أول اقتراع غير رسمي، اليوم الخميس، لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين إلى تولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال زينون موكونجو نجاي، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، إن التصويت المقرر صباح الخميس في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلف أنطونيو غوتيريس عند انتهاء ولايته في يناير/ كانون الثاني 2027.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المعايير التي يعتمد عليها مجلس الأمن في اختيار المرشحين لمنصب الأمين العام؟ ما هي الدول التي تطالب بأن يكون المرشح امرأة أو من أمريكا اللاتينية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. ويتولى مجلس الأمن مسؤولية اختيار المرشح للمنصب، إذ يتعين على أي مرشح الحصول على تأييد تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً في المجلس، بينما يمكن لأي من الأعضاء الدائمين الخمسة عرقلة الترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو). ويحال المرشح الفائز بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، وهي خطوة تُعد تقليدياً إجراء شكلياً.

أخبار مناظرة علنية لمرشحي الأمانة العامة قبل تصويت مجلس الأمن

والمرشحون الستة هم: المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التشيلية ميشيل باشيليت، والأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، وسفيرة غويانا السابقة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بوركيت، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، التي شغلت منصبي وزيرتي الدفاع والخارجية في بلادها، كذلك عملت سفيرة للإكوادور لدى الأمم المتحدة.

وشغل تسعة رجال منصب الأمين العام خلال ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة. وتطالب الكثير من الدول ومنظمات المجتمع المدني بأن يشغل المنصب هذه المرة امرأة، كذلك تطالب دول أميركا اللاتينية بأن يكون المرشح من إحدى دولها، إذ ترى أن لها أحقية بحسب مبدأ التناوب الجغرافي (من دون أن يكون ذلك معياراً رسمياً، ولكنه عُرف يُعمَل به غالباً).

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)