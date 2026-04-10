أول اتصال بين سفيري لبنان وإسرائيل واجتماع في واشنطن الثلاثاء

- جرى اتصال هاتفي تاريخي بين السفيرة اللبنانية في واشنطن والسفير الإسرائيلي، بمشاركة السفير الأميركي، للاتفاق على اجتماع في وزارة الخارجية الأميركية لبحث وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. - الإدارة الأميركية ستقوم بدور الوسيط في المفاوضات، بناءً على مبادرة الرئيس جوزاف عون، بعد اتصالات دولية وعربية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. - لبنان يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية كشرط أساسي للتفاوض، مع دعوة للتدخل الأميركي للضغط على إسرائيل، بينما دعا نتنياهو لبدء مفاوضات مباشرة بعد محادثات مع ترامب.

أعلنت الرئاسة اللبنانية أنه جرى اتصال هاتفي، هو الأول من نوعه، مساء اليوم الجمعة، بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، بمشاركة السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن، وأنه "جرى الاتفاق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، لبحث إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد بدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الإدارة الأميركية قررت تكليف وزارة خارجيتها القيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات مباشرة. وأوضح البيان أن "هذه الخطوة جاءت عقب اتصالات دولية وعربية أجراها عون مؤخراً، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل، الأسبوع المقبل، على أن تتناول محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. وكانت مصادر لبنانية رسمية قد قالت لـ"العربي الجديد"، مساء الخميس، أن "الاجتماع الأول الذي سيعقد في واشنطن سيكون تحضيرياً وسيكون مبدئياً على مستوى السفراء"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نواف سلام يتحضّر لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في إطار الجهود التي تبذل من أجل الحل". كما ذكرت المصادر ذاتها أن "لبنان يشدد على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان إفساحاً في المجال للتفاوض، ويدعو الأميركيين إلى التدخل في هذا الإطار والضغط على الإسرائيلي لوقف إطلاق النار".

وتتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مفاوضات، داعية إلى تدخل أميركي للضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه، بما يهيئ الظروف لبدء مسار سياسي. بدوره، دعا عضو كتلة حزب الله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار شرطاً مسبقاً لأي خطوة لاحقة، مؤكداً، في بيان، أمس الخميس، رفضه أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مذكّراً بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وعودة السكان إلى مناطقهم.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". ونقل "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إنّ ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات.

(الأناضول، العربي الجديد)