أوكرانيا: 9 مصابين على الأقل في هجمات روسية

أسفرت ضربات روسية، ليل السبت - الأحد، عن إصابة تسعة أشخاص في أوكرانيا على الأقل، وتعرضت كييف لهجوم كثيف بطائرات مسيرة وصواريخ فيما وصفه مراقبون مستقلون بأنه أحد أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب، فيما أرسلت بولندا طائرات تابعة لسلاحها الجوي، وهو إجراء "احترازي".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، الأحد، إن روسيا أطلقت خلال الليل مئات المسيّرات والصواريخ. وحلقت طائرات مسيرة فوق كييف ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي طوال الليل، فيما احتمى بعض السكان بمحطات المترو تحت الأرض. وكانت مناطق أخرى في أوكرانيا بحالة تأهب من الغارات الجوية.

وقالت الإدارة العسكرية المحلية إن روسيا تهاجم بمسيّرات وصواريخ. وأفاد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، بأن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم" وطلب من السكان البقاء في الملاجئ، وكتب على تطبيق تليغرام: "في المجموع، هناك خمسة مصابين" مشيراً إلى أنهم نُقلوا لتلقي العلاج في المستشفى. وقال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا إن ضربات روسية استهدفت المنطقة وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني: "مرة أخرى، تُستهدف المباني السكنية والبنية التحتية. مرة أخرى، إنها حرب ضد المدنيين"، وأضاف "سيكون هناك رد (...) لكن الضربات الاقتصادية الغربية لروسيا يجب أن تكون أقوى أيضاً".

وزادت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والغاز، وهو ما ردت عليه كييف باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية. وذكرت (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، في بيان، أن أربعاً من منشآتها للكهرباء تعرضت لهجوم.

وفي السياق، أفادت القوات البولندية على منصة إكس بأنها نشرت مقاتلات في مجالها الجوي ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى رداً على الضربات الروسية في أوكرانيا. وأوضحت أن هذه التدابير احترازية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية المواطنين، ولا سيما في المناطق المجاورة لأوكرانيا. ووُضعت قوات الدفاع الجوي البولندية وتلك التابعة لدول حلف شمال الأطلسي الموجودة على أراضي بولندا في حالة تأهب منذ خرق حوالي عشرين مسيّرة يُعتقد أنها روسية، المجال الجوي البولندي في 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)