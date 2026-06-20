أوكرانيا: 5 قتلى في هجمات روسية على زابوريجيا وخاركيف

- تعرضت مدينة زابوريجيا لقصف روسي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، مع احتمال وجود محاصرين تحت الأنقاض، بينما شهدت خاركيف قصفًا مماثلًا أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين. - في كراماتورسك، قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب ستة آخرون جراء قصف روسي، حيث استهدفت الضربات مناطق سكنية ومواقف سيارات. - كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية في شبه جزيرة القرم، مستهدفة جسور سكك حديدية لتعطيل العمليات اللوجستية الروسية، في ظل تصاعد التوترات والهجمات المتبادلة بين الطرفين.

قال حاكم منطقة ‌زابوريجيا إيفان ​فيدوروف إن القوات الروسية قصفت المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا بقنابل انزلاقية اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأضاف فيدوروف على تطبيق تليغرام أن المدينة تعرضت لتسع غارات. وأشار إلى احتمال أن يكون بعض سكان المدينة محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وفي خاركيف، قُتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف المدينة. وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تطبيق تليغرام السبت: "أفاد بلاغ بورود قصف معاد بقنابل موجهة، استهدف منطقة سكنية". وأضاف لاحقاً: "للأسف، عُثر خلال عمليات البحث والإنقاذ على جثة شخص تحت أنقاض المبنى المدمر". كما أفاد رئيس إدارة خاركيف العسكرية أوليغ سينيغوبوف بإصابة تسعة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع ليلاً، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 187 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق البلاد، بما في ذلك منطقة موسكو.

وكانت السلطات المحلية في أوكرانيا قد أعلنت، في وقت متأخر مساء أمس، مقتل ثلاثة مدنيين في مدينة كراماتورسك الواقعة على خط المواجهة بمنطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، من جراء قصف روسي. وأضاف فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك، عبر تطبيق تليغرام، أن ستة أشخاص أصيبوا في هجومين على المدينة، حيث وقعت الضربات قرب مبنى سكني شاهق وموقف للسيارات.

أخبار قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

يأتي ذلك فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجمعة، إن الجيش استهدف جسور سكك حديدية في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضافت في بيان على تطبيق تليغرام أن القوات الروسية كانت تستخدم هذه الجسور، الواقعة في منطقتي روزدولني وفلاديسلافيفكا، لتسهيل النقل العسكري والإمدادات. وكثفت أوكرانيا هجماتها على المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب وشبه جزيرة القرم لعرقلة العمليات اللوجستية لموسكو. وجاءت الهجمات على الجسور في جزيرة القرم في أعقاب هجوم مكثف شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية والمنطقة المحيطة بها الخميس.

(رويترز، العربي الجديد)