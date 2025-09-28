أوكرانيا: 4 قتلى و40 مصاباً في هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ

- تعرضت كييف لهجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص على الأقل، ووصفت بأنها من أكبر الهجمات منذ بدء الحرب، بينما احتمى السكان بمحطات المترو. - أطلقت روسيا مئات المسيّرات والصواريخ، مستهدفة البنية التحتية الأوكرانية، مما دفع كييف للرد باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية. - نشرت بولندا مقاتلات وأنظمة دفاع جوي كإجراء احترازي لحماية مجالها الجوي، خاصة بعد خرق مسيّرات روسية لمجالها الجوي في سبتمبر.

أسفرت ضربات روسية، ليل السبت - الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص في أوكرانيا على الأقل، وإصابة نحو 40 آخرين. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي "الهائل" استمر لأكثر من 12 ساعة، فيما اعتبر مراقبون مستقلون أن الهجوم واحد من أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب، فيما أرسلت بولندا طائرات تابعة لسلاحها الجوي، وهو إجراء "احترازي".

وقال زيلينسكي في صفحته على فيسبوك إن روسيا أطلقت خلال الليل وحتى صباح اليوم الأحد، نحو 500 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 40 صاروخاً، بما في ذلك صواريخ كينجال، على مدن أوكرانية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، وإصابة 40 شخصاً آخرين في جميع أنحاء أوكرانيا، وأضاف: "استمر هجوم روسي هائل على أوكرانيا لأكثر من 12 ساعة. ضربات وحشية، إرهاب متعمد وموجه ضد مدن عادية"، مشيراً إلى عودة "الطائرات المسيرة الروسية من طراز شاهد إيرانية الصنع"، وأوضح زيلينسكي أن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت مدينة كييف ومنطقة كييف، ومناطق زابوريجيا، وخميلنيتسكي، وسومي، وأوديسا، مشيراً إلى أن مبنى معهد أمراض القلب في كييف تعرض لأضرار.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

وقال زيلينسكي "حتى الآن، جرى الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً. وفي جميع أنحاء أوكرانيا، أُعلن عن إصابة 40 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال"، مضيفاً: "يجب على كل من يريد السلام أن يدعم جهود الرئيس ترامب ويوقف أي واردات روسية. لقد حان وقت العمل الحاسم منذ فترة طويلة، ونعتمد على رد قوي من جانب الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، الأحد، إن روسيا أطلقت خلال الليل مئات المسيّرات والصواريخ. وحلقت طائرات مسيرة فوق كييف ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي طوال الليل، فيما احتمى بعض السكان بمحطات المترو تحت الأرض. وكانت مناطق أخرى في أوكرانيا بحالة تأهب من الغارات الجوية. وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني: "مرة أخرى، تُستهدف المباني السكنية والبنية التحتية. مرة أخرى، إنها حرب ضد المدنيين"، وأضاف "سيكون هناك رد (...) لكن الضربات الاقتصادية الغربية لروسيا يجب أن تكون أقوى أيضاً".

وقالت الإدارة العسكرية المحلية إن روسيا تهاجم بمسيّرات وصواريخ. وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، في وقت سابق، بأن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم" وطلب من السكان البقاء في الملاجئ، وكتب على تطبيق تليغرام: "في المجموع، هناك خمسة مصابين" مشيراً إلى أنهم نُقلوا لتلقي العلاج في المستشفى. وقال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا إن ضربات روسية استهدفت المنطقة وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وزادت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والغاز، وهو ما ردت عليه كييف باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية. وذكرت (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، في بيان، أن أربعاً من منشآتها للكهرباء تعرضت لهجوم.

وفي السياق، أفادت القوات البولندية على منصة إكس بأنها نشرت مقاتلات في مجالها الجوي ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى رداً على الضربات الروسية في أوكرانيا. وأوضحت أن هذه التدابير احترازية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية المواطنين، ولا سيما في المناطق المجاورة لأوكرانيا. ووُضعت قوات الدفاع الجوي البولندية وتلك التابعة لدول حلف شمال الأطلسي الموجودة على أراضي بولندا في حالة تأهب منذ خرق حوالي عشرين مسيّرة يُعتقد أنها روسية، المجال الجوي البولندي في 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)