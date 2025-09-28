أوكرانيا: 4 قتلى و40 مصاباً في هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ

أخبار
مباشر
28 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:03 (توقيت القدس)
حريق في مركز تجاري إثر ضربة روسية، كييف 23 يونيو 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعرضت كييف لهجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص على الأقل، ووصفت بأنها من أكبر الهجمات منذ بدء الحرب، بينما احتمى السكان بمحطات المترو.
- أطلقت روسيا مئات المسيّرات والصواريخ، مستهدفة البنية التحتية الأوكرانية، مما دفع كييف للرد باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية.
- نشرت بولندا مقاتلات وأنظمة دفاع جوي كإجراء احترازي لحماية مجالها الجوي، خاصة بعد خرق مسيّرات روسية لمجالها الجوي في سبتمبر.

أسفرت ضربات روسية، ليل السبت - الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص في أوكرانيا على الأقل، وإصابة نحو 40 آخرين. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي "الهائل" استمر لأكثر من 12 ساعة، فيما اعتبر مراقبون مستقلون أن الهجوم واحد من أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب، فيما أرسلت بولندا طائرات تابعة لسلاحها الجوي، وهو إجراء "احترازي".

وقال زيلينسكي في صفحته على فيسبوك إن روسيا أطلقت خلال الليل وحتى صباح اليوم الأحد، نحو 500 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 40 صاروخاً، بما في ذلك صواريخ كينجال، على مدن أوكرانية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، وإصابة 40 شخصاً آخرين في جميع أنحاء أوكرانيا، وأضاف: "استمر هجوم روسي هائل على أوكرانيا لأكثر من 12 ساعة. ضربات وحشية، إرهاب متعمد وموجه ضد مدن عادية"، مشيراً إلى عودة "الطائرات المسيرة الروسية من طراز شاهد إيرانية الصنع"، وأوضح زيلينسكي أن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت مدينة كييف ومنطقة كييف، ومناطق زابوريجيا، وخميلنيتسكي، وسومي، وأوديسا، مشيراً إلى أن مبنى معهد أمراض القلب في كييف تعرض لأضرار.

وقال زيلينسكي "حتى الآن، جرى الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص في كييف، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً. وفي جميع أنحاء أوكرانيا، أُعلن عن إصابة 40 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال"، مضيفاً: "يجب على كل من يريد السلام أن يدعم جهود الرئيس ترامب ويوقف أي واردات روسية. لقد حان وقت العمل الحاسم منذ فترة طويلة، ونعتمد على رد قوي من جانب الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، الأحد، إن روسيا أطلقت خلال الليل مئات المسيّرات والصواريخ. وحلقت طائرات مسيرة فوق كييف ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي طوال الليل، فيما احتمى بعض السكان بمحطات المترو تحت الأرض. وكانت مناطق أخرى في أوكرانيا بحالة تأهب من الغارات الجوية. وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني: "مرة أخرى، تُستهدف المباني السكنية والبنية التحتية. مرة أخرى، إنها حرب ضد المدنيين"، وأضاف "سيكون هناك رد (...) لكن الضربات الاقتصادية الغربية لروسيا يجب أن تكون أقوى أيضاً".

وقالت الإدارة العسكرية المحلية إن روسيا تهاجم بمسيّرات وصواريخ. وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، في وقت سابق، بأن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم" وطلب من السكان البقاء في الملاجئ، وكتب على تطبيق تليغرام: "في المجموع، هناك خمسة مصابين" مشيراً إلى أنهم نُقلوا لتلقي العلاج في المستشفى. وقال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا إن ضربات روسية استهدفت المنطقة وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وزادت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والغاز، وهو ما ردت عليه كييف باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية. وذكرت (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، في بيان، أن أربعاً من منشآتها للكهرباء تعرضت لهجوم.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا 19 ديسمبر 2024 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

روسيا تعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف الكرملين "غير مسؤول"

وفي السياق، أفادت القوات البولندية على منصة إكس بأنها نشرت مقاتلات في مجالها الجوي ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى رداً على الضربات الروسية في أوكرانيا. وأوضحت أن هذه التدابير احترازية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية المواطنين، ولا سيما في المناطق المجاورة لأوكرانيا. ووُضعت قوات الدفاع الجوي البولندية وتلك التابعة لدول حلف شمال الأطلسي الموجودة على أراضي بولندا في حالة تأهب منذ خرق حوالي عشرين مسيّرة يُعتقد أنها روسية، المجال الجوي البولندي في 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
قوات الاحتلال تفتش الفلسطينيين في الخليل، 25 سبتمبر 2025 (وسام هشلمون/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | طريق استيطاني برام الله واعتداءات في القدس والخليل

ساركوزي خلال حضوره مباراة كرة قدم في باريس، 27/9/2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ساركوزي لا ينتظر "إطلاقاً" العفو عنه ويسعى لإثبات براءته

مبان في بيت يام الإسرائيلية تضررت إثر هجوم صاروخي إيراني، 15 يونيو 2025 (أمير ليفي/Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

إسرائيل ترفع جاهزيتها العسكرية في ضوء فرض العقوبات على إيران