أوكرانيا | 35 جريحاً في لوهانسك و11 آخرين بسومي

- تعرضت منطقة لوهانسك لهجوم بمسيّرات أوكرانية، مما أدى إلى إصابة 35 شخصاً، بينما أصيب 11 شخصاً في منطقة سومي شمال أوكرانيا جراء القصف الروسي، بينهم صبي يبلغ 13 عاماً. - تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجمات بطائرات مسيّرة فوق موسكو ومنطقة ياروسلافل، حيث أُسقطت أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو، وتم نشر خدمات الطوارئ في المنطقة. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 217 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات، بينما شهدت مناطق خاضعة لسيطرة روسيا انقطاعات في الكهرباء بسبب هجمات بطائرات مسيّرة.

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن 35 شخصاً أصيبوا في هجوم بمسيّرات أوكرانية على منطقة لوهانسك التي تحتلها، في وقت أفادت الشرطة الأوكرانية على "تليغرام"، بإصابة 11 شخصاً جراء القصف الروسي وهجمات بطائرات مسيّرة، بينهم صبي يبلغ 13 عاماً، في منطقة سومي شمال أوكرانيا. وقال الحاكم الإداري لمنطقة لوهانسك ليونايد باسيتشنيك، عبر شبكة "في كيه" للتواصل الاجتماعي، إن المسيّرات ضربت مدرسة مهنية ونزلاً في ستاروبيلسك، كان يقيم به 86 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. وكتب أن القُصّر ما زالوا أسفل الأنقاض.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الروسية عبر تطبيق "تليغرام"، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تليغرام"، إن أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو أُسقطت، وجرى نشر خدمات الطوارئ في المنطقة، من دون تقديم تفاصيل. من جانبه، أشار حاكم منطقة ياروسلافل ميخائيل ييفراييف عبر "تليغرام" إلى أن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة، مضيفا أن أنظمة الدفاع تتولى صدّ الهجمات.

وتعرضت موسكو ومنطقة ياروسلافل، الواقعة إلى الشمال الشرقي للعاصمة، لهجوم بطائرات مسيّرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضاً، وتوجد بنية تحتية للطاقة في كلتا المنطقتين. ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات، خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 217 طائرة مسيّرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت أن المسيّرات اعتُرضت "فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيغ، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، وليبيتسك، ونيغني نوفغورود، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وياروسلافل، بالإضافة إلى منطقة موسكو وسانت بطرسبرغ". وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس الخميس، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيّرة خلال اليوم".

إلى ذلك، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية المعيّن من روسيا، يفغيني باليتسكي، قوله إن المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا شهدت اليوم انقطاعات للكهرباء المخصصة للاستخدام الطارئ. وأضافت الصحيفة أن المسؤول أشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تعمل كالمعتاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال فلاديمير سالدو، المسؤول المعين من موسكو لإدارة مساحات تخضع لسيطرة القوات الروسية من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، عبر "تليغرام"، إن تسع مناطق انقطعت عنها الكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيّرة.

(رويترز، أسوشييتد برس)