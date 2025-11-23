أوكرانيا وروسيا تتبادلان الضربات وسط محادثات في جنيف بشأن خطة ترامب

تبادلت أوكرانيا وروسيا الضربات، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية، بالتزامن مع مشاورات في جنيف يجريها مسؤولون كبار من أوروبا والولايات المتحدة وكييف لمناقشة مسودة خطة ترامب لإنهاء الحرب. وأعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دنيبروبيتروفسك، فلاديسلاف هايفانينكو، عبر تطبيق تليغرام، إصابة 15 شخصاً بجروح جراء هجوم شنته طائرات مسيّرة روسية على مدينة دنيبرو الأوكرانية خلال الليل.

وقال هايفانينكو "بعد الهجوم الليلي، لجأ 15 من السكان المحليين إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم). وقال عمدة دنيبرو، بوريس فيلاتوف، عبر تطبيق تليغرام، "تضرّرت خمسة مبانٍ سكنية نتيجة الهجوم الليلي على دنيبرو، إذ تحطمت نحو 200 نافذة، كما تضرّر سقف أحد المباني"، وأضاف فيلاتوف أن خدمات المرافق تعمل بالفعل على إزالة آثار الهجوم. وسيقوم المختصون بمعاينة المبنى الأكثر تضرراً، والمكون من تسعة طوابق، لتحديد الحجم النهائي للأضرار.

على الجانب الآخر، قال حاكم منطقة موسكو إنّ أوكرانيا قصفت محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في المنطقة اليوم الأحد بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق وأجبر السلطات على تشغيل الطاقة والتدفئة الاحتياطية. وذكر حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت محطة شاتورا للكهرباء على بعد نحو 120 كيلومتراً شرقي الكرملين اليوم الأحد. وأضاف "دمرت قوات الدفاع الجوي بعض الطائرات المسيّرة، وسقط عدد منها على أراضي المحطة، واندلع حريق في المنشأة، وجرت السيطرة عليه الآن".

مشاروات في جنيف

ويعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارون للأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات في جنيف، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة إنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لديه مهلة حتى يوم الخميس للموافقة على الخطة المكونة من 28 نقطة، التي تدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ وقبول القيود المفروضة على جيشها والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

أوكرانيا: نحو مليون و165 ألفَ قتيل وجريح في الجيش الروسي

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و165 ألفاً و260 فرداً، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11363 دبابة، منها دبابتان أمس السبت، و23615 مركبة قتالية مدرعة، و34585 نظام مدفعية، و1549 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1248 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه جرى أيضاً تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و83338 طائرة مسيّرة، و3981 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67922 من المركبات وخزانات الوقود، و4003 من وحدات المعدات الخاصة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)