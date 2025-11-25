- لم تتسلم موسكو رسمياً خطة ترامب لتسوية حرب أوكرانيا، لكنها مستعدة لمناقشة صيغ محددة، وسط اعتراضات أوروبية وأوكرانية وتعديلات لاحقة في جنيف. - أعلن زيلينسكي عن آفاق للسلام بعد اجتماعات جنيف، مشيراً إلى نتائج ملموسة وخطة سلام تتضمن نقاطاً صحيحة، مع قضايا حساسة سيناقشها مع ترامب، وقد يزور الولايات المتحدة قريباً. - أكد البيت الأبيض على مناقشات مثمرة بشأن خطة السلام، بينما أشار ماكرون إلى الحاجة لتحسينات، واستمرت التوترات العسكرية بين أوكرانيا وروسيا مع تبادل الضربات.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو لم تتسلم رسمياً خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترحة بخصوص تسوية حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لمناقشة صيغ محددة، فيما أعلن مسؤول أوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يزور واشنطن في الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على خطة الاتفاق المقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب.

يأتي هذا بعد مباحثات رفيعة المستوى استضافتها جنيف بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لبحث الخطة التي واجهت اعتراضات أوروبية وأوكرانية، وأجريت عليها تعديلات لاحقا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الثلاثاء، إن البنود الرئيسية لخطة ترامب حول التسوية في أوكرانيا تستند إلى تفاهمات أنكوريج بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن "روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج المفاوضات مع أوكرانيا وتأمل بأن يحدث ذلك قريبا، وأن تنشر نسخة من الخطة التي تعتبرها مؤقتة في مرحلة التنسيق مع أوروبا والأوكرانيين"، مشيرا إلى أن موسكو لم تتسلم رسميا خطة ترامب "لكنها مستعدة لمناقشة صياغة محددة لها". وتابع قائلا: "نحن لا نطلب من الولايات المتحدة أن تتعجل بقرارها، وسنرى إلى أي مدى ستدافع عن مواقفها التي تم الاتفاق عليها في أنكوريج بشأن التسوية الأوكرانية".

من جانبه، صرّح الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن كييف ترى "آفاقاً واسعة" للسلام، وكتب على موقع إكس: "بعد اجتماعات جنيف، نرى آفاقاً واسعة تُمهد الطريق نحو السلام. هناك نتائج ملموسة، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وأعلن أمين المجلس القومي الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف أن زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا. وكتب أوميروف على فيسبوك "نتطلع إلى تنظيم زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة في أقرب موعد مناسب في نوفمبر (تشرين الثاني) لاستكمال الخطوات النهائية وإبرام اتفاق مع الرئيس ترامب".

وقال الرئيس الأوكراني، مساء أمس الاثنين، إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطاً "صحيحة"، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة أنه "اعتباراً من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار". وأضاف "قدّم فريقنا اليوم (الاثنين) بالفعل تقريراً عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقاً. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

وقال زيلينسكي إن عملية إصدار وثيقة نهائية ستكون صعبة وإن أوكرانيا تقدر المساعدة التي قدمتها الدول الأخرى والنهج الأميركي "البناء"، وتابع أنه إذا استمرت المفاوضات بشأن وقف الحرب "يجب ألا تكون هناك صواريخ، ولا ضربات مكثفة على أوكرانيا وشعبنا. وهذا أمر يمكن أن يضمنه الأقوياء في العالم".

البيت الأبيض: مناقشات مثمرة للغاية

في هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الاثنين، إن ترامب ما زال يأمل بأن تؤدي المفاوضات الجارية بشأن إحلال السلام إلى نتائج ملموسة. وأوضحت ليفيت أن مناقشات مثمرة للغاية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين فريق الأمن القومي للرئيس والوفد الأوكراني، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى "عدد قليل من النقاط" التي لا يزال الخلاف قائما بشأنها.

وأكدت ليفيت أيضا أن الرئيس يشعر بالإحباط من استمرار الحرب. وأضافت: "لا يمكننا الاستمرار في ذلك إلى الأبد، والرئيس يريد لهذه الحرب أن تنتهي".

ماكرون: الخطة بحاجة إلى تحسينات

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإذاعة "آر.تي.إل"، اليوم الثلاثاء، إن خطة الرئيس الأميركي بحاجة إلى تحسينات لتصبح مقبولة لكييف وأوروبا. وأضاف ماكرون "إنها مبادرة تسير في الاتجاه الصحيح: نحو السلام. لكن هناك جوانب من تلك الخطة تستحق المناقشة والتفاوض عليها وتحسينها". وتابع "نريد السلام، لكننا لا نريد سلاما يكون استسلاما حقيقيا"، وذكر أن الأوكرانيين وحدهم هم أصحاب القرار بشأن ما إذا كانوا مستعدين للتنازل عن أراض.

واستطرد يقول "المطروح على الطاولة يعطينا فكرة حول ما يمكن أن يقبله الروس. هل هذا يعني أنه يتعين على الأوكرانيين والأوروبيين قبوله؟ الإجابة: لا"، وأشار إلى أن خط الدفاع الأول لأوكرانيا في حال إحلال السلام مع روسيا سيكون تجديد جيشها، ولا يمكن أن تكون هناك قيود على ذلك، وذكر أن الأصول الروسية المجمدة موجودة في أوروبا، وهي وحدها صاحبة القرار بشأن كيفية التصرف فيها.

ستارمر يبحث ملف أوكرانيا مع زعماء أوروبيين

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، في أعقاب محادثات جنيف. وسيستضيف رئيس الوزراء اجتماعا للدول الراغبة في التعاون، بعد الجهود التي بذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وكييف للتوسط في هدنة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان ستارمر وزعماء غربيون آخرون قد رفضوا خطة السلام الأصلية المكوّنة من 28 بندا للرئيس ترامب قبل المحادثات في جنيف بسويسرا، معربين عن قلقهم من احتمال فرض سقف على القوات المسلحة الأوكرانية أو التنازل عن أراض لروسيا.

وبموجب الخطة، يتعين على أوكرانيا القبول بخسائر إقليمية كبيرة وفرض سقف على حجم قواتها المسلحة، فيما يتعين على حلف شمال الأطلسي (ناتو) التخلي عن ضم أوكرانيا وأي أعضاء جدد آخرين، في حين تستفيد الولايات المتحدة بشكل ملموس من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا وروسيا تتبادلان ضربات ضخمة

في غضون ذلك، استهدفت سلسلة جديدة من الضربات الروسية "الضخمة" البنية التحتية للطاقة والعاصمة كييف، اليوم الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما أعلنت روسيا عن هجوم أوكراني واسع النطاق على مناطق عدة في جنوب البلاد. وقال الرئيس الأوكراني، أمس الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 22 صاروخا و460 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وهزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

في روسيا، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بهجوم أوكراني على مدينة تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي المجاورة، على شواطئ بحر آزوف في منطقة روستوف، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي يوري سليووسار على تليغرام.

وأفادت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود أيضا بتعرض العديد من المدن لهجمات جوية أوكرانية واسعة النطاق. وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف على تليغرام "خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات".

(العربي الجديد، وكالات)