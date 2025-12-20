أوكرانيا | مفاوضات أميركية روسية وسط تقدم بشأن الضمانات الأمنية

- تشير التقارير الاستخبارية الأميركية إلى أن بوتين يطمح للسيطرة على أوكرانيا وربما التمدد في أوروبا الشرقية، مما يتناقض مع الخطاب الأميركي حول فرص التسوية السياسية. - يلتقي مفاوضون أميركيون مع مسؤولين روس في فلوريدا لمناقشة إنهاء الحرب، مع إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لكييف، لكن الخلافات حول الأراضي مستمرة، حيث يرفض زيلينسكي التنازل عن أراضٍ. - تصر روسيا على مطالبها بالأرض، مع عدم تقديم بوتين تنازلات، مما يثير الشكوك حول إمكانية التوصل لاتفاق سلام مستدام، بينما تستمر الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا.

في الوقت الذي تتواصل فيه جولات المفاوضات والمباحثات المكثفة بشأن الحرب في أوكرانيا، تحذّر تقارير استخبارية أميركية من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يطمح إلى السيطرة الكاملة على أوكرانيا، وربما التمدد نحو أجزاء من أوروبا الشرقية، في تناقض واضح مع الخطاب الأميركي الرسمي الذي يتحدث عن فرص لإنهاء الحرب عبر تسوية سياسية. وتكشف هذه التقديرات، المستندة إلى مصادر استخبارية متعددة، عن فجوة متزايدة بين مساعي التفاوض الجارية وخشية واشنطن وحلفائها الأوروبيين من أن أي اتفاق لا يلبي طموحات موسكو قد يبقى هشاً وقابلاً للانهيار.

وتقدم هذه التقارير صورة مختلفة تماماً عن تلك التي يرسمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومفاوضوه للسلام في أوكرانيا، الذين يقولون إن بوتين يريد إنهاء الصراع. وأوضح أحد هذه المصادر أن تاريخ أحدث التقارير يعود إلى أواخر سبتمبر/ أيلول. وتتناقض معلومات المخابرات أيضاً مع نفي الزعيم الروسي أنه يشكل تهديداً لأوروبا.

وكانت النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة متسقة ومتجانسة منذ أن أطلق بوتين غزوه الشامل في عام 2022، وتتفق إلى حد كبير مع وجهات نظر القادة الأوروبيين وأجهزة المخابرات الأوروبية بأن الرئيس الروسي يطمع في السيطرة على كامل أوكرانيا وأراضي دول الكتلة السوفييتية السابقة، بما في ذلك أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بحسب روايات المصادر.

وقال مايك كويغلي، العضو الديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب، في مقابلة مع "رويترز": "تشير المعلومات المخابراتية على الدوام إلى أن بوتين يريد المزيد. الأوروبيون مقتنعون بذلك. البولنديون مقتنعون تماماً بذلك. دول البلطيق تعتقد أنها المستهدفة أولاً". وتسيطر روسيا الآن على نحو 20 في المائة من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الجزء الأكبر من لوغانسك ودونيتسك، اللتين تشكلان معاً القلب الصناعي لمنطقة دونباس، وأجزاء من زابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم الاستراتيجية على البحر الأسود.

ويطالب بوتين بتبعية شبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأربع لروسيا. ووفقاً لمصدرين مطلعين، يضغط ترامب على كييف لسحب قواتها من الجزء الصغير من دونيتسك الذي تسيطر عليه ضمن اتفاق سلام مقترح، وهو مطلب يرفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومعظم الأوكرانيين. وقال مسؤول في البيت الأبيض، من دون التطرق إلى تقارير المخابرات، إن "فريق الرئيس أحرز تقدماً هائلاً في ما يتعلق بإنهاء الحرب"، وذكر ترامب أن "اتفاق السلام بات أقرب من أي وقت مضى". ولم يرد مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والسفارة الروسية على الفور على طلبات للتعليق.

مفاوضات أميركية روسية بشأن أوكرانيا في فلوريدا

إلى ذلك، يلتقي مفاوضون أميركيون مسؤولين روساً في ولاية فلوريدا، اليوم السبت، لإجراء أحدث مناقشات تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع كلٍّ من روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. ويأتي الاجتماع في أعقاب محادثات أميركية أُجريت أمس الجمعة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، إذ بثّت المناقشات حول خطة سلام بعض الأمل في التوصل إلى حل للصراع الذي بدأ عندما شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير/ شباط 2022.

وسيقود كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوفد الروسي الذي سيلتقي المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأشار مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وأوروبيون، الأسبوع الماضي، إلى إحراز تقدّم بشأن الضمانات الأمنية لكييف، في جزء من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، غير أنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشروط ستكون مقبولة لدى موسكو. وقال مصدر روسي لوكالة رويترز إن من المستبعد عقد أي اجتماع بين دميترييف ومفاوضين أوكرانيين.

تقدم بشأن الضمانات الأمنية

وبينما يقول المسؤولون الأميركيون إنهم أحرزوا تقدماً، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا المتعلقة بالأراضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر وويتكوف كانا يجتمعان الجمعة مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي، وسيجريان محادثات مع ممثلين روس في مطلع الأسبوع.

وتوصل المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون والأوروبيون إلى توافق واسع النطاق، يوم الاثنين، في محادثات في برلين بشأن ما قال أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومصدران مطلعان إنه ضمانات قوية، مدعومة من الولايات المتحدة، لأمن أوكرانيا في مواجهة أي عدوان روسي مستقبلي. وقال أحد المصادر ودبلوماسي إن تلك الضمانات مشروطة بموافقة زيلينسكي على التنازل عن أراضٍ لروسيا. لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الأمر ليس كذلك، وإن البدائل لا تزال قيد الدراسة لأن زيلينسكي استبعد التنازل عن الأراضي.

وقال دبلوماسيون إن الضمانات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاق سلام، تدعو إلى نشر قوة أمنية معظمها أوروبية في الدول المجاورة وفي أوكرانيا، بعيداً عن خطوط المواجهة، للمساعدة في صد أي هجوم روسي مستقبلي. وقال المصدر إن الجيش الأوكراني سيكون محكوماً بسقف أقصى يبلغ 800 ألف جندي. لكن عدداً من الدبلوماسيين قالوا إن روسيا تسعى لخفض هذا السقف، وهو أمر يبدي الأميركيون استعداداً لقبوله.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم المخابراتي وغيره من أشكال الدعم، وأن مجلس الشيوخ سيوافق على تلك الحزمة. ووفقاً لمصدرين مطلعين على المحادثات، فإن خطة واشنطن تشمل أيضاً دوريات حراسة جوية، مدعومة من الولايات المتحدة، فوق أوكرانيا. وأبدى زيلينسكي الخميس حذره إزاء المقترحات، قائلاً: "هناك سؤال ما زلت لا أستطيع العثور على إجابة له: ما الذي ستفعله هذه الضمانات الأمنية حقاً؟"، ومن غير المؤكد إلى حد كبير ما إذا كان بوتين سيوافق على مثل هذه الضمانات، إذ إنه رفض مراراً نشر قوات أجنبية في أوكرانيا.

روسيا تصر على مطالبها المتعلقة بالأرض

ولم يعرض بوتين، الجمعة، أي تنازلات، على الرغم من قوله في مؤتمر صحافي سنوي إنه مستعد لمناقشة السلام. وقال إنه يجب تلبية شروطه، في وقت تقدمت فيه قواته بنحو 6000 كيلومتر مربع هذا العام. ومن غير الواضح كيف كان رد المسؤولين الأميركيين على مطالب بوتين. وقد اقترح ويتكوف في وقت سابق أن لروسيا الحق في المطالبة بالأقاليم الأربعة وشبه جزيرة القرم.

وأقر بعض المسؤولين في إدارة ترامب بأن بوتين قد لا يكون مستعداً للقبول بأقل من هدفه الأولي المتمثل باحتلال أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، في مؤتمر صحافي: "لا أعرف ما إذا كان بوتين يريد إبرام صفقة أو أنه يريد الاستيلاء على البلاد بأكملها. هذه أمور صرح بها علناً." وأضاف: "نحن نعلم ما كانوا يريدون تحقيقه في البداية عندما بدأت الحرب. ولم يحققوا تلك الأهداف".

(رويترز، العربي الجديد)