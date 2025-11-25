أوكرانيا | مباحثات مستمرة حول "قضايا حساسة" في خطة ترامب

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الاثنين، إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطاً "صحيحة"، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة أنه "اعتباراً من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار". وأضاف "قدّم فريقنا اليوم (الاثنين) بالفعل تقريراً عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقاً. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

وقال زيلينسكي إن عملية إصدار وثيقة نهائية ستكون صعبة وإن أوكرانيا تقدر المساعدة التي قدمتها الدول الأخرى والنهج الأميركي "البناء"، وتابع أنه إذا استمرت المفاوضات بشأن وقف الحرب "يجب ألا تكون هناك صواريخ، ولا ضربات مكثفة على أوكرانيا وشعبنا. وهذا أمر يمكن أن يضمنه الأقوياء في العالم".

البيت الأبيض: مناقشات مثمرة للغاية

في هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الاثنين، إن ترامب ما زال يأمل بأن تؤدي المفاوضات الجارية بشأن إحلال السلام إلى نتائج ملموسة. وأوضحت ليفيت أن مناقشات مثمرة للغاية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين فريق الأمن القومي للرئيس والوفد الأوكراني، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى "عدد قليل من النقاط" التي لا يزال الخلاف قائما بشأنها.

وأكدت ليفيت أيضا أن الرئيس يشعر بالإحباط من استمرار الحرب. وأضافت: "لا يمكننا الاستمرار في ذلك إلى الأبد، والرئيس يريد لهذه الحرب أن تنتهي".

ستارمر يبحث ملف أوكرانيا مع زعماء أوروبيين

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، في أعقاب محادثات جنيف. وسيستضيف رئيس الوزراء اجتماعا للدول الراغبة في التعاون، بعد الجهود التي بذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وكييف للتوسط في هدنة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان ستارمر وزعماء غربيون آخرون قد رفضوا خطة السلام الأصلية المكوّنة من 28 بندا للرئيس ترامب قبل المحادثات في جنيف بسويسرا، معربين عن قلقهم من احتمال فرض سقف على القوات المسلحة الأوكرانية أو التنازل عن أراض لروسيا.

وبموجب الخطة، يتعين على أوكرانيا القبول بخسائر إقليمية كبيرة وفرض سقف على حجم قواتها المسلحة، فيما يتعين على حلف شمال الأطلسي (ناتو) التخلي عن ضم أوكرانيا وأي أعضاء جدد آخرين، في حين تستفيد الولايات المتحدة بشكل ملموس من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا وروسيا تتبادلان ضربات ضخمة

في غضون ذلك، استهدفت سلسلة جديدة من الضربات الروسية "الضخمة" البنية التحتية للطاقة والعاصمة كييف، اليوم الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما أعلنت روسيا عن هجوم أوكراني واسع النطاق على مناطق عدة في جنوب البلاد. وهزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

في روسيا، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بهجوم أوكراني على مدينة تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي المجاورة، على شواطئ بحر آزوف في منطقة روستوف، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي يوري سليووسار على تليغرام.

وأفادت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود أيضا بتعرض العديد من المدن لهجمات جوية أوكرانية واسعة النطاق. وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف على تليغرام "خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات".

(العربي الجديد، وكالات)