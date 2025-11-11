أوكرانيا: قتيل بهجوم جوي روسي وكييف تقر بالخسائر في بوكروفسك

- تعرضت كراماتورسك لهجوم روسي بمسيرات، مما أدى إلى مقتل شخص واندلاع حرائق، وتضرر مؤسسة تربوية ومساكن، بينما أصيب ثلاثة أشخاص في خاركيف نتيجة ضربة مسيرة روسية. - تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا، خاصة في دونيتسك، مع تصعيد القصف على السكك الحديدية ومنشآت الطاقة، بينما تستهدف كييف مستودعات النفط في روسيا. - تواجه أوكرانيا مشكلات في الإمداد لمدينتي بوكروفسك وميرنوهوراد، حيث تواصل القوات الأوكرانية القتال لصد الروس، مع تلقي ذخيرة جديدة وإجلاء الجرحى.

أدى هجوم روسي بمسيرات إلى مقتل شخص وتسبب باندلاع حرائق، مساء أمس الاثنين، في كراماتورسك بشرق أوكرانيا. وكتب مجلس المدينة على تليغرام "تعرضت كراماتورسك لهجوم ضخم، ضربت سبع مسيرات المدينة خلال ثلاثين دقيقة" بعيد الساعة 20.00 (18.00 ت غ). وتابع "بحسب المعلومات الأولية، قتل شخص في القصف، هو رجل من مواليد 1961"، مشيرة إلى تضرر "مؤسسة تربوية" ومساكن.

من جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم فتى عمره 16 عاما، مساء أمس الاثنين، حين نفذت مسيرة روسية ضربة على سيارتهم في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وفق النيابة العامة في المنطقة. وتواصل القوات الروسية الأفضل تجهيزا والأكثر عديدا من القوات الأوكرانية تقدمها في شرق البلاد ولا سيما في منطقة دونيتسك حيث تتركز المعارك. وأعلنت موسكو أمس الاثنين السيطرة على ثلاث قرى جديدة.

وبموازاة تقدمها الميداني تصعد روسيا منذ أسابيع قصفها على شبكة السكك الحديد ومنشآت الطاقة في أوكرانيا وسط هبوط درجات الحرارة مع اقتراب الشتاء. في المقابل، تستهدف كييف بانتظام مستودعات النفط والمصافي وغيرها من المنشآت في روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء اعتراض 37 مسيرة هجومية أوكرانية خلال الليل بدون الإشارة إلى أضرار.

وأقرت القيادة العسكرية الأوكرانية أمس الاثنين بوجود مشكلات في الإمداد لمدينة بوكروفسك، شرق أوكرانيا، وكذلك لمدينة ميرنوهوراد المجاورة، في ظل معاناة الجنود هناك خلال محاولة صد تقدم القوات الروسية. بيد أن هيئة الأركان العامة في كييف أكدت لموقع "أوكرانسكا برافدا" الإخباري أن التقارير التي تفيد بأن ميرنوهوراد محاصرة بالكامل غير صحيحة.

ولم يحدد المتحدث العسكري، الميجور أندري كوفالوف، طبيعة مشكلات الإمداد، لكنه نفى المزاعم التي تقول إن القوات الروسية باتت تسيطر بالكامل على طرق الإمداد الأوكرانية. وأضاف أن القوات في ميرنوهوراد تلقت ذخيرة جديدة أول أمس الأحد، وتم إجلاء الجرحى منها.

وفي بوكروفسك، تواصل الوحدات الأوكرانية القتال لصد الروس، بحسب كوفالوف. وبعد عام من القتال العنيف، قد تكون بوكروفسك وميرنوهوراد على وشك السقوط في يد روسيا، إذ تقلصت المواقع الأوكرانية إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، وأصبحت معظمها في مرمى طائرات الاستطلاع الروسية المسيرة، ما يجعل أي تحرك عرضة للهجوم.

