أوكرانيا: قتيل بهجوم جوي روسي وكييف تقرّ بالخسائر في بوكروفسك

- شهدت مدينة كراماتورسك هجوماً روسياً بمسيرات أسفر عن مقتل شخص واندلاع حرائق، واستهدفت سبع مسيرات المدينة في غضون ثلاثين دقيقة، مما أدى إلى تضرر مؤسسة تربوية ومساكن. كما أصيب ثلاثة أشخاص في خاركيف جراء ضربة مسيرة روسية. - زار الرئيس الأوكراني زيلينسكي مدينة خيرسون على خط المواجهة، مؤكداً دعمها وعقد اجتماعاً مع المسؤولين لمناقشة الدفاع عنها، بينما تواجه بوكروفسك وميرنوهوراد تحديات في الإمداد. - أعلنت روسيا إحباط مؤامرة أوكرانية-بريطانية لتحويل مسار طائرة ميغ-31، وشنت ضربات بصواريخ "كينغال" على مواقع أوكرانية.

أدى هجوم روسي بمسيرات إلى مقتل شخص وتسبب باندلاع حرائق، مساء أمس الاثنين، في كراماتورسك شرقي أوكرانيا. وكتب مجلس المدينة على تليغرام "تعرضت كراماتورسك لهجوم ضخم، ضربت سبع مسيرات المدينة خلال ثلاثين دقيقة" بعيد الساعة 20.00 (18.00 توقيت غرينتش). وتابع "بحسب المعلومات الأولية، قتل شخص في القصف، هو رجل من مواليد 1961"، مشيرة إلى تضرر "مؤسسة تربوية" ومساكن.

من جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم فتى عمره 16 عاماً، مساء أمس الاثنين، حين نفذت مسيرة روسية ضربة على سيارتهم في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وفق النيابة العامة في المنطقة. وتواصل القوات الروسية الأفضل تجهيزاً والأكثر عديداً من القوات الأوكرانية تقدمها في شرق أوكرانيا ولا سيما في منطقة دونيتسك حيث تتركز المعارك. وأعلنت موسكو أمس الاثنين السيطرة على ثلاث قرى جديدة.

وبموازاة تقدمها الميداني تصعّد روسيا منذ أسابيع قصفها على شبكة السكك الحديد ومنشآت الطاقة في أوكرانيا وسط هبوط درجات الحرارة مع اقتراب الشتاء. في المقابل، تستهدف كييف بانتظام مستودعات النفط والمصافي وغيرها من المنشآت في روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء اعتراض 37 مسيرة هجومية أوكرانية خلال الليل بدون الإشارة إلى أضرار.

زيلينسكي على خط المواجهة

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه زار مدينة خيرسون، الواقعة على خط المواجهة والتي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مواقع روسية على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو. وتتعرّض خيرسون للقصف المستمر والهجمات بالطائرات المسيرة. ونشر زيلينسكي مقطع فيديو وهو يلقي خطاباً بمناسبة الذكرى الثالثة لانسحاب روسيا من خيرسون في عام 2022. وقال في الخطاب: "نُعد قرارات من شأنها دعم خيرسون". وأضاف زيلينسكي أنه سيعقد اجتماعاً اليوم مع مسؤولين محليين وممثلين عسكريين بشأن الدفاع عن المدينة، التي تواجه تهديداً متزايداً من طائرات مسيرة روسية هجومية صغيرة.

وأقرّت القيادة العسكرية الأوكرانية، أمس الاثنين، بوجود مشكلات في الإمداد لمدينة بوكروفسك شرقي أوكرانيا، وكذلك لمدينة ميرنوهوراد المجاورة، في ظل معاناة الجنود هناك خلال محاولة صد تقدم القوات الروسية. بيد أن هيئة الأركان العامة في كييف أكدت لموقع "أوكرانسكا برافدا" الإخباري أن التقارير التي تفيد بأن ميرنوهوراد محاصرة بالكامل غير صحيحة. ولم يحدد المتحدث العسكري، الميجور أندري كوفالوف، طبيعة مشكلات الإمداد، لكنه نفى المزاعم التي تقول إن القوات الروسية باتت تسيطر بالكامل على طرق الإمداد الأوكرانية. وأضاف أن القوات في ميرنوهوراد تلقت ذخيرة جديدة أول أمس الأحد، وتم إجلاء الجرحى منها.

وفي بوكروفسك، تواصل الوحدات الأوكرانية القتال لصد الروس، بحسب كوفالوف. وبعد عام من القتال العنيف، قد تكون بوكروفسك وميرنوهوراد على وشك السقوط في يد روسيا، إذ تقلصت المواقع الأوكرانية إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، وأصبحت معظمها في مرمى طائرات الاستطلاع الروسية المسيرة، ما يجعل أي تحرك عرضة للهجوم.

موسكو تقول إنها أحبطت مؤامرة أوكرانية - بريطانية لتحويل مسار مقاتلة

من جهة أخرى، أدانت روسيا، الثلاثاء، "استفزازاً" قالت إن أوكرانيا وحليفتها بريطانيا خطّطتا له، وإنه كان يهدف إلى تحويل مسار طائرة مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 مزودة بصاروخ كينغال فرط صوتي. وصباح الثلاثاء، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "أوقف عملية لأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وداعميها البريطانيين تهدف إلى تحويل مسار طائرة مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة للقوات المسلحة الروسية، تحمل صاروخ كينغال فرط صوتي، إلى الخارج".

ويتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمحاولة تجنيد طيارين لهذه العملية، من خلال عرض ثلاثة ملايين دولار عليهم. وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه كان من المقرر اقتياد الطائرة إلى قاعدة جوية، تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدينة كونستانتا، في رومانيا الواقعة على ساحل البحر الأسود، على بُعد 400 كيلومتر من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وأوضح الجهاز الروسي أنه كان من الممكن أن "تُسقط" أنظمة الدفاع الجوي الطائرة هناك.

وأضاف "أُحبطت هذه الخطط الأوكرانية والبريطانية للقيام باستفزاز واسع نطاق"، وذلك بفضل أحد قادة الطائرة الذي أبلغ السلطات. وفي مقطع فيديو بثه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على التلفزيون الروسي، قال هذا الطيّار الذي أخفى وجهه، إن الاستخبارات الأوكرانية عرضت عليه عبر البريد الإلكتروني "قتل" قائد الطائرة وتحويل مسارها مقابل ثلاثة ملايين دولار والحصول على "جنسية دولة غربية"، من دون أن يُحدّد أي دولة.

ورداً على هذا الاستفزاز، شنّت القوات الروسية ضربة بصواريخ "كينغال" على مركز استخبارات إلكتروني، تابع للجيش الأوكراني في بروفاري، في منطقة كييف، وعلى قاعدة جوية في ستاروكوستيانتينيف في منطقة خميلنيتسك، بحسب ما نقلت وكالة تاس الرسمية الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)