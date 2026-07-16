أوكرانيا: قتيلان في كييف وزيلينسكي يرشح كوريتسكي لرئاسة الوزراء

- رشح الرئيس الأوكراني زيلينسكي رئيس شركة "نافتوغاز" سيرغي كوريتسكي لرئاسة الوزراء، مع توقع تصويت البرلمان قريبًا، في إطار تعديل وزاري لتعزيز العلاقات الدولية. - قد يفقد وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف منصبه وسط تقارير عن خلافات، مع احتمال تعيين وزير الداخلية إيهور كليمنكو خلفًا له، مما أثار احتجاجات في أوكرانيا. - قُتل شخصان في قصف روسي على كييف بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لتعزيز الشراكة الدفاعية، وتعرضت خاركيف لهجوم بطائرات مسيّرة.

رشح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، رئيس شركة الطاقة الحكومية ليكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد. وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك، عبر فيسبوك، إن البرلمان تلقى ترشيح الرئيس التنفيذي لشركة "نافتوغاز" سيرغي كوريتسكي لتولي رئاسة الوزراء.

ولم يحدد ستيفانتشوك موعد التصويت في البرلمان المعروف باسم "فيرخوفنا رادا"، إلا أنه من المتوقع أن يُجرى في وقت مبكر من اليوم الخميس. وكان زيلينسكي أعلن، الأحد، اعتزامه إجراء تعديل وزاري بهدف تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء ترشيح رئيس شركة الطاقة الحكومية لرئاسة الوزراء؟ ما هي التداعيات المحتملة للتعديلات الوزارية على العلاقات الدولية لأوكرانيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقد يفقد وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف أيضاً منصبه الذي تولاه في يناير/كانون الثاني، وسط تقارير عن خلافات بينه وبين هيئة الأركان العامة للجيش. وفي منشور على فيسبوك الأربعاء، بدا فيدوروف وكأنه يؤكد إقالته، إذ كتب أن "خدمة الشعب الأوكراني وزيراً للدفاع كانت شرفاً عظيماً". وأدّت هذه التطورات إلى خروج تظاهرات في مدن كبرى في أوكرانيا احتجاجاً على الاستقالة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن منصب وزير الدفاع عُرض على وزير الداخلية إيهور كليمنكو. وكان البرلمان وافق، الثلاثاء، على استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو وحكومتها بعد أقل من عام على توليها المنصب. ويمثل هذا التعديل الوزاري ثاني تغيير في منصب رئيس الوزراء منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، والرابع في منصب وزير الدفاع إذا جرى استبدال فيدوروف.

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قتيلان في قصف على كييف

ميدانياً، قُتل شخصان من جراء هجوم جوي روسي استهدف شرق كييف وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية الخميس، وذلك عقب تحذير من إطلاق صواريخ باليستية أصدره الجيش وسماع دوي انفجارات. وجاء القصف بعد ساعات قليلة من زيارة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى العاصمة الأوكرانية بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حطام صواريخ سقط على مبانٍ غير سكنية في منطقة دارنيتسكي شرقي العاصمة، فيما أفادت أجهزة الطوارئ الوطنية لاحقاً بمقتل شخصين في الموقع. كما تعرض مستودع في منطقة سفياتوشينسكي غربي كييف للقصف، وفقاً لأجهزة الطوارئ التي سجلت إصابة خمسة أشخاص أحدهم بجروح طفيفة في أنحاء العاصمة.

في الوقت نفسه، تعرضت مدينة خاركيف الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا لهجوم بطائرات مسيّرة روسية خلال الليل، بحسب رئيس البلدية إيغور تيريخوف الذي أشار إلى تضرر ثلاث مناطق في المدينة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)