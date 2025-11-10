أوكرانيا: سيطرة روسية على 3 قرى جديدة والملايين بلا كهرباء

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها سيطرت على ثلاث قرى جديدة في شرق أوكرانيا، حيث تواصل الضغط باستغلال تفوقها العددي والتسليحي على طول جبهة القتال الواسعة، فيما أعلنت السلطات في كييف أن الملايين من المواطنين في أوكرانيا تضرروا من انقطاع الكهرباء اليوم، في أعقاب الهجمات على البنية التحتية للطاقة في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استولت على قريتي سلودكي ونوفه في منطقة زابوريجيا، وقرية غناتيفكا في منطقة دونيتسك. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمّرت أو اعترضت 71 طائرة مسيّرة أوكرانية أثناء الليل. إلى ذلك، أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف باستهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات "سو-24" التكتيكية. وأضاف ليبيديف: "تعرّضت القاعدة الجوية للقصف، من المعروف أن قاذفات سو-24 التكتيكية تتمركز في ستاروكوستيانتينوف، حيث تستخدم لشنّ ضربات بالقنابل الانزلاقية وصواريخ ستورم شادو (البريطانية) المجنحة"، وفقاً لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين.

وأضاف: "كما أن المطار الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف-16 وميراج-2000". وبحسب "سبوتنيك"، دمّرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأميركية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية إن الملايين من المواطنين في أوكرانيا تضرروا من انقطاع الكهرباء اليوم الاثنين، في أعقاب الهجمات على البنية التحتية للطاقة في مطلع الأسبوع. وأعلنت شركة "أوكرينيرغو" اليوم عن انقطاعات منظمة لمدة ساعات للتيار الكهربائي في عدة مناطق، بعد هجوم روسيا على مواقع الطاقة والتدفئة قبل شهور الشتاء. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة، مساء أمس الأحد: "حالياً، في معظم المناطق، تعمل فرق الإصلاح ومزودو خدمات الطاقة والعاملون في البلديات على مدار الساعة؛ الجميع يشاركون". وأضاف أن "أعمال الصيانة مستمرة، على الرغم من أن الوضع صعب، يعمل الآلاف على استقرار النظام وإصلاح الضرر". وفي مدينة خاركيف، ثانية كبرى المدن الأوكرانية، استأنف مترو الأنفاق عمله صباح اليوم بعد توقف لمدة يومين بسبب انقطاع الكهرباء.

