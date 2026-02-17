أوكرانيا | زيلينسكي يحذر من هجمات روسية قبيل محادثات جنيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن مخابرات أوكرانيا لديها ما يشير إلى شن المزيد من الهجمات الروسية المحتملة على أهداف بقطاع الطاقة، مضيفا أن مثل تلك الضربات تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقال زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون: "تشير تقارير المخابرات إلى أن روسيا تستعد لشن غارات جديدة واسعة نطاق على البنية التحتية للطاقة، لذا من الضروري ضمان جاهزية جميع أنظمة الدفاع الجوي".

وتجتمع وفود من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في جنيف بسويسرا غدا الثلاثاء لعقد جولة ثالثة من المحادثات برعاية واشنطن، وتركز للمرة الأولى على القضية الأكثر تعقيدا في الحرب، وهي مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقال زيلينسكي إن الهجمات التي تشنها روسيا "تزداد وتيرتها باستمرار" ويُستخدم خلالها أسلحة مختلفة، منها الطائرات المسيّرة والصواريخ، مما يتطلب "دفاعا ودعما خاصين من الشركاء". وأضاف: "لا يمكن لروسيا مقاومة إغراء الأيام الأخيرة من الشتاء، فهي تريد توجيه ضربة قاسية للأوكرانيين. على الشركاء أن يدركوا ذلك. وهذا الأمر يهم الولايات المتحدة في المقام الأول".

وكتب رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف على "تليغرام" أن فريقه في جنيف بالفعل، مضيفا أنه يتطلع إلى "عمل بنّاء واجتماعات جوهرية حول القضايا الأمنية والإنسانية". وتطالب موسكو كييف بالتخلي عن منطقة دونباس برمتها. وأكد الكرملين أن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، سيقود الوفد الروسي في المحادثات. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين: "هذه المرة، الهدف هو مناقشة عدد أكبر من القضايا، من بينها القضايا الرئيسية. وتتعلق القضايا الرئيسية بالتنازل عن الأراضي وكل ما يتصل بالمطالب التي طرحناها". وأسفرت جولتان سابقتان من المحادثات برعاية الولايات المتحدة في الإمارات عن تبادل للأسرى بين البلدين، لكنهما لم تسفرا عن تحقيق أي تقدم يذكر نحو التوصل إلى تسوية.

تحليل: أوكرانيا حقّقت في أيام أسرع مكاسب ميدانية بالحرب منذ صيف 2023

من جهة أخرى، استعادت أوكرانيا من روسيا مساحة قدرها 201 كيلومتر مربع بين الأربعاء والأحد من الأسبوع المنصرم، مستغلة تعطيل خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لدى القوات الروسية، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات معهد دراسة الحرب.

المساحة المستعادة تكاد تعادل ما حقّقته روسيا من مكاسب ميدانية في ديسمبر/كانون الأول، وهي الأكبر التي استعادتها قوات كييف خلال أيام قليلة منذ الهجوم المضاد الذي شنّته في يونيو/حزيران 2023. ورجح معهد دراسة الحرب الذي يعمل بالتعاون مركز "كريتيكال ثريتس بروجكت"، وهو أيضا مركز أبحاث أميركي، أن "الهجمات الأوكرانية المضادة تستفيد من الحظر الذي فرض أخيرا لمنع القوات الروسية من استخدام (نظام) ستارلينك، والذي يقول مدونو الحرب الروس إنه يسبب مشكلات على مستوى الاتصالات والقيادة والسيطرة في ساحة المعركة".

وفي الخامس من فبراير/شباط، رصد مراقبون عسكريون تعطلا في هوائيات ستارلينك التي تستخدمها موسكو في الخطوط الأمامية، وذلك عقب إعلان مؤسس هذه الخدمة إيلون ماسك اتّخاذ "إجراءات" لوضع حد لهذا الاستخدام. وقالت كييف إن مسيّرات روسية تستخدم هذه الهوائيات، خصوصا للتحايل على أنظمة التشويش الإلكتروني وضرب أهدافها بدقة.

وتقع غالبية الأراضي المستعادة على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشرق من مدينة زابوريجيا، في منطقة أحرزت فيها القوات الروسية تقدما كبيرا منذ صيف 2025.

وفي منتصف فبراير/شباط بلغت 19.5% نسبة الأراضي الأوكرانية الخاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا، مقارنة بـ18.6% قبل عام. وكان نحو 7% من الأراضي الأوكرانية، وتحديدا شبه جزيرة القرم وجزءاً من إقليم دونباس (شرق)، تحت السيطرة الروسية حتى قبل بدء الحرب.

(رويترز، فرانس برس)