أوكرانيا: زيلينسكي إلى باريس وقتلى في هجوم على خاركيف

- تعرضت مدينة بالاكليا في خاركيف لهجوم صاروخي روسي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مع أضرار كبيرة في المباني والسيارات. - يقوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بجولة في أوروبا لتعزيز الدفاعات الأوكرانية، حيث زار فرنسا لبحث دعم عسكري يشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة. - تعمل باريس ولندن على تشكيل "القوة المتعددة الجنسيات لأوكرانيا" بمشاركة 35 دولة لتقديم ضمانات أمنية في حال وقف إطلاق النار.

أعلن مسؤولون في منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن هجوماً صاروخياً روسياً على مدينة بالاكليا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، بينهم ثلاثة فتيان، في وقت أعلنت روسيا السيطرة على ثلاث قرى جديدة في شرق أوكرانيا. وقال حاكم خاركيف الواقعة على الحدود مع روسيا، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق "تليغرام"، إن الهجوم الذي وقع خلال الليل ألحق أضراراً بمبان سكنية متعددة الطوابق، ودمر عشرات السيارات في وسط المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها السلطات الإقليمية واجهة مبنى متعدد الطوابق وقد لحقت به أضرار، إذ تحطمت نوافذه، بينما اشتعلت النيران في طابق علوي، وتناثرت الأنقاض وأغصان الأشجار المكسورة في المنطقة. بدوره، أشار رئيس الإدارة العسكرية في بالاكليا، فيتالي كارابانوف، عبر تطبيق "تليغرام"، أن تسعة من المصابين العشرة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Putin’s forces struck a residential area in Balakliia, Kharkiv region, killing at least 3 civilians and injuring 13 — including 4 children.



Rescue efforts are still ongoing. The death toll may rise. pic.twitter.com/rd9u6MREsJ — KyivPost (@KyivPost) November 17, 2025

ولم يصدر أي رد بعد من موسكو على الهجوم. ولم يتسنَّ لـ"رويترز" التحقق من صحة تصريحات كارابانوف من مصادر مستقلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها سيطرت على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا، في أحدث تقدم تحققه ضمن هجومها المتواصل على طول الجبهة الواسعة. وقالت الوزارة إن قواتها استولت على قرى غاي في منطقة دنيبروبتروفسك، وبلاتونيفكا في منطقة دونيتسك، ودفوريشانسكه في منطقة خاركيف.

زيلينسكي إلى باريس للحصول على أسلحة

سياسياً، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، اليوم الاثنين، فرنسا ضمن جولة يقوم بها سعياً للحصول على أسلحة. وتندرج هذه الزيارة ضمن جولة قصيرة يقوم بها زيلينسكي لحلفاء أوكرانيا الغربيين، وأبرم في سياقها اتفاقية حول الطاقة مع اليونان الأحد، على أن ينتقل بعدها إلى إسبانيا الثلاثاء. وأعلن الرئيس الأوكراني عن "اتفاق مهم مع فرنسا" سيعلَن عنه قريباً، من غير أن يُعرف ما إذا كان سيجري إبرامه خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون "سيضع التميز الفرنسي على صعيد صناعات الأسلحة في خدمة الدفاع عن أوكرانيا"، مشيراً إلى أن باريس ستقترح وسائل تسمح لأوكرانيا "بالحصول على الأنظمة الضرورية لها من أجل مواجهة العدوان الروسي". وتحدثت الرئاسة الفرنسية بصورة خاصة عن "الدفاع عن السماء الأوكرانية"، بعدما جدد زيلينسكي، السبت، دعوته لتزويد بلاده بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي، بعد يوم من ضربات روسية دامية على كييف.

ويبدأ الرئيسان يوم المشاورات في قاعدة فلاكوباي الجوية جنوب غربي باريس، حيث ستعرض على زيلينسكي مقاتلة رافال الفرنسية وأسلحتها، بالإضافة إلى أنظمة طائرات مسيّرة ومنظومة الدفاع الجوي "ستامب-تي" من الجيل الجديد التي طورتها فرنسا مع إيطاليا. كذلك، يتوجه ماكرون وزيلينسكي إلى مون فاليريان، غرب باريس، لزيارة هيئة أركان "القوة المتعددة الجنسيات لأوكرانيا" التي تعدها باريس ولندن حتى تنتشر في سياق الضمانات الأمنية لكييف في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ويؤكد الجانب الفرنسي أن القوة التي اتفق "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا على تشكيلها بمشاركة 35 دولة، بما فيها أوكرانيا بحسب باريس، "تعمل" وهي قادرة "منذ الآن" على "نشر قوة في اليوم الذي يلي مباشرة وقف إطلاق النار".

