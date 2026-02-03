أوكرانيا: روسيا تشن هجمات صاروخية على كييف وخاركيف

قالت السلطات الأوكرانية، إن القوات الروسية هاجمت العاصمة كييف بصواريخ في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وأفادت تقارير أولية بأن مباني سكنية وبنايات أخرى تعرضت لأضرار. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان، بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو، على تليغرام، إن عدة مبان سكنية ومؤسسة تعليمية ومبنى تجاريا تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو. وأمر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى الأجزاء المتضررة من المدينة. في حين قال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في الجنوب الشرقي، إن المنطقة تتعرض أيضا للهجوم وإن وحدات مضادة للطائرات تعمل في منطقة زابوريجيا المجاورة. يأتي ذلك فيما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال الاثنين، إن روسيا التزمت إلى حد كبير بوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تستعد فيه كييف وموسكو للجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية حول سبل إنهاء الحرب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن الإدارة الأميركية ربما ستعلن عن بعض الأخبار "الطيبة" قريبا بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أعتقد أننا نحقق تقدما جيدا مع أوكرانيا وروسيا. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك. أعتقد أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الطيبة".

وكانت روسيا قد أكدت أن جولة المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي بشأن إنهاء الحرب التي كان مقررا عقدها الأحد، أُرجئت إلى الأربعاء، بعدما أعلن زيلينسكي الأحد أنها ستُعقد يومي الأربعاء والخميس.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الاثنين، "كان لا بد من تنسيق إضافي لجداول عمل الأطراف الثلاثة". وأضاف "الآن، ستُعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس في أبوظبي. يمكننا تأكيد ذلك".

(رويترز، العربي الجديد)