أوكرانيا: روسيا تشنّ هجمات صاروخية على كييف وخاركيف

- تعرضت كييف ومدن أوكرانية أخرى لهجمات صاروخية روسية، مما أدى إلى أضرار في المباني، وأكد الرئيس زيلينسكي أن روسيا تفضل الهجمات على الدبلوماسية. - تستعد كييف وموسكو لجولة محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة في أبوظبي لإنهاء الحرب، مع تأجيل المحادثات بسبب الحاجة إلى تنسيق إضافي. - وافقت أوكرانيا وحلفاؤها على رد عسكري منسق في حال خرق روسيا لأي اتفاق مستقبلي، بينما رفضت ألمانيا الاتهامات الروسية مؤكدة دعمها لأوكرانيا.

قالت سلطات أوكرانيا إنّ القوات الروسية هاجمت العاصمة كييف بصواريخ في وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء، وأفادت تقارير أولية بأنّ مباني سكنية وبنايات أخرى تعرّضت لأضرار. وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن شهود عيان، بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيّرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تليغرام، إنّ مباني سكنية عدّة ومؤسسة تعليمية ومبنى تجارياً تعرّضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو. وأمر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى الأجزاء المتضرّرة من المدينة. في حين قال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن صواريخ روسية وطائرات مسيّرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في الجنوب الشرقي، إنّ المنطقة تتعرض أيضاً للهجوم وإنّ وحدات مضادة للطائرات تعمل في منطقة زابوريجيا المجاورة. يأتي ذلك فيما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، أمس الاثنين، إنّ روسيا التزمت إلى حد كبير بوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

إلى ذلك، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الثلاثاء، بـ"تغليب الهجمات على الدبلوماسية"، وذلك بعدما أطلقت موسكو عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيّرة ليلاً. وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "استغلال أبرد أيام الشتاء لترهيب الناس أهم عند روسيا من اللجوء إلى الدبلوماسية"، مضيفاً أن موسكو أطلقت ليلاً أكثر من 70 صاروخاً و450 طائرة مسيّرة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه كييف وموسكو للجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية حول سبل إنهاء الحرب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنّ الإدارة الأميركية ربما ستعلن عن بعض الأخبار "الطيبة" قريباً بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنّنا نحقق تقدماً جيداً مع أوكرانيا وروسيا. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك. أعتقد أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الطيبة".

وكانت روسيا قد أكدت أن جولة المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي بشأن إنهاء الحرب التي كان مقرراً عقدها الأحد، أُرجئت إلى الأربعاء، بعدما أعلن زيلينسكي الأحد أنها ستُعقد يومي الأربعاء والخميس. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، أمس الاثنين، "كان لا بد من تنسيق إضافي لجداول عمل الأطراف الثلاثة". وأضاف "الآن، ستُعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس في أبوظبي. يمكننا تأكيد ذلك".

توافق غربي مع أوكرانيا على ردّ مشترك إذا خرقت روسيا أي اتفاق مستقبلي

وفي السياق، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كييف والحلفاء الغربيين وافقوا، بموجب مقترح جرت مناقشته بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وأميركيين، على أن الانتهاكات المتكرّرة لأي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار من جانب روسيا، سيؤدي إلى رد عسكري منسق بين الولايات المتحدة وأوروبا. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة للصحيفة، إنّ الانتهاك الروسي لوقف إطلاق النار سيُقابَل برد في غضون يوم واحد، يبدأ بـ"تحذير دبلوماسي" وردّ من الجيش الأوكراني لوقف الانتهاك. وإذا استمرّ القتال، ستكون هناك مرحلة ثانية من التدخل باستخدام قوات من "تحالف الراغبين"، الذي يتألف من أكثر من 20 من حلفاء أوكرانيا الذين وافقوا على تقديم ضمانات أمنية لكييف بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

ووفق المصادر، ينصّ المقترح على أنّه في حال تطور انتهاك وقف إطلاق النار إلى هجوم أوسع نطاقاً، بعد ثلاثة أيام من الخرق الأولي، فسيجري تفعيل رد عسكري منسّق من قوة مدعومة من الغرب تضمّ الجيش الأميركي. وقالت الصحيفة إنّ المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين ناقشوا المقترح في مناسبات عدّة خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين.

ألمانيا ترفض الاتهامات الروسية

في سياق آخر، رفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاتهامات التي وجهتها موسكو لبرلين بأن دعمها لأوكرانيا مدفوع بروح الانتقام، واصفاً ذلك بأنه "محاولة لصرف الانتباه عن أفعال روسيا نفسها". وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق إن سياسة ألمانيا الخارجية تجاه أوكرانيا تتشكل وفق ما وصفته بـ"خيالات الانتقام"، متهمة برلين بالانشغال بتسوية الحسابات التاريخية.

وفي بيان صادر بعد المؤتمر الصحافي السنوي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بداية العام، قالت وزارة الخارجية الروسية إن دعم ألمانيا غير المشروط لأوكرانيا يشكل جزءاً مما وصفتها بـ"أجندة انتقامية". وخلال اجتماع مع وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في خليج الجزر بشمال نيوزيلندا، قال فاديفول إن روسيا تحاول صرف الانتباه عن سلوكها الحالي. وأضاف أن ألمانيا "لا تواجه صعوبة في مواجهة ماضيها، وتعترف بدور الاتحاد السوفييتي في هزيمة الحكم النازي خلال الحرب العالمية الثانية".

وأوضح أن ألمانيا "تعترف بأن ضحايا العدوان النازي شملوا شعوباً من أوكرانيا ودول أخرى من الاتحاد السوفييتي السابق"، مشيراً إلى أن "هذه الحقيقة التاريخية لا يتم الطعن فيها داخل ألمانيا". وفي الوقت نفسه، أكد فاديفول أن برلين لن تقبل محاولات إسكات الانتقادات الموجهة لأفعال روسيا الحالية، وأن ألمانيا ستواصل التعبير بوضوح عما وصفه بـ"السلوك الإجرامي الروسي".

إلى ذلك، أكد فاديفول أن أي نشر محتمل للقوات الألمانية للمساعدة في تأمين تسوية سلام مستقبلية في أوكرانيا سيكون مرتبطاً بخلق روسيا لشروط من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الأمن. وأوضح أن أي اتفاق محتمل سيشمل بنوداً حول ما إذا كان يمكن للقوات الأجنبية أن تكون موجودة في الأراضي الأوكرانية، وبأي شكل. وأضاف أن ألمانيا تعمل بشكل بنّاء لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن "سلوك روسيا في الوقت الحالي لا يمكن وصفه إلا بالمدمّر".

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)