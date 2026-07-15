- أوكرانيا تنقل عملياتها العسكرية ضد السفن الروسية إلى البحر الأسود، مستهدفة 20 ناقلة روسية، بينما تكثف روسيا هجماتها على موانئ أوديسا الأوكرانية. - زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى كييف تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم استقلال أوكرانيا، مع السعي لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات. - ليتوانيا تحذر من خطط روسية محتملة للهجوم على البنية التحتية في بولندا ودول البلطيق، وأوكرانيا تحصل على قرض دفاعي من الاتحاد الأوروبي لشراء مكونات طائرات بدون طيار من الصين.

نقلت أوكرانيا الحرب ضد السفن الروسية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، في إطار محاولاتها شل قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي، فيما استهدفت القوات الروسية موانئ أوكرانية.

ويأتي التصعيد الروسي الأوكراني قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لكييف. وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية، لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن فيدان سيزور كييف اليوم وغداً، على أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأشار المصدر إلى أن فيدان سيلتقي أيضاً نظيره أندريه سيبيها، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أوميروف، ورئيس تتار القرم.

هاكان فيدان إلى كييف لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات

وستركز لقاءات فيدان، الذي تنتمي بلاده إلى "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، على قضايا الدفاع والاقتصاد والطاقة، بهدف "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين". ويعتزم فيدان، بحسب المصدر، "التشديد مجدداً على دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها"، وتأكيد "أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "تركيا مستعدة لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات"، بعد أربع جولات من الاجتماعات التي نُظمت تحت رعايتها في إسطنبول وأنطاليا منذ العام 2022.

أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية بالبحر الأسود

واستهدفت أوكرانيا 20 ناقلة روسية في البحر الأسود، بحسب ما قال قائد القوات المسيّرة الأوكرانية روبرت بروفدي عبر تطبيق "تليغرام". وأوضح بروفدي اليوم أنه تمت مهاجمة 17 ناقلة نفط وناقلتي غاز وقارب سحب خلال ليل أمس الثلاثاء في البحر الأسود. وأضاف بروفدي: "الجولة الأولى من المعركة البحرية انتهت. الآن البحر الأسود". يشار إلى أن 116 سفينة تعرضت للهجوم خلال الأيام الماضية في بحر آزوف.

أعلن قائد القوات المسيّرة الأوكرانية استهداف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت سفينة تجارية في جنوب أوكرانيا وسفينتين أخريين في البحر الأسود، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني. وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا أوليغ كبير، على "تليغرام"، إن "العدو شنّ هجوماً جديداً على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا. وخلال الهجوم، أصابت مسيّرة معادية سفينة مدنية ترفع علم جزر مارشال"، مضيفاً: "اندلع حريق على متن السفينة. وللأسف، قُتل شخصان". وكان كبير أعلن في وقت سابق أن سفينتين تجاريتين ترفعان علمَي تنزانيا وليبيريا وتبحران في البحر الأسود تعرّضتا أيضاً لهجمات "قتل نتيجتها ربّان إحدى السفينتين"، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الطاقم، وعددهم 11. وأوضح أن السفينتين المستهدفتَين في البحر الأسود كانتا تبحران عبر الممرات المخصصة لتصدير الحبوب الأوكرانية، معتبراً أن "كل واحدة من هذه الضربات العدائية تمثّل جريمة حرب بحق المدنيين والملاحة المدنية والأمن الغذائي العالمي".

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وأعلن أوليه هريجوروف، حاكم منطقة سومي الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة في هجوم روسي على المنطقة الواقعة شمال البلاد، موضحاً أن روسيا شنت ست غارات جوية باستخدام قنابل موجهة. ويستهدف الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، ولا سيما في منطقة أوديسا. في المقابل، كثّفت أوكرانيا أخيراً هجماتها على روسيا، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية النفطية في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.

روسيا تهاجم موانئ أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش نفذ ضربات على موانئ أوديسا وتشورنومورسك الواقعتين في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ في جنوب أوكرانيا. وأوضحت أن هذه الموانئ "تُستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية" بالاحتياجات اللازمة. وأشارت إلى أنّ القوات الروسية استهدفت خزانات وقود، ومنشآت تفريغ وقود، ومصانع إنتاج وتجميع مسيرات، وأربع سفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.

وتابعت: "أسفرت الضربات الجماعية بأسلحة دقيقة التوجيه تُطلق من الجو وبطائرات مسيّرة هجومية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا عن استهداف مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ مواد الوقود والزيوت وخزانات الوقود والزيوت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة". وأوضحت أن الضربات أسفرت عن استهداف أربع سفن بحرية في ميناءي تشورنومورسك ودنيبرو-بوجسكي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت، في بيان أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت سفن شحن وصهاريج محروقات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. وقالت: "استهدفت طائرات مسيّرة سفينتي شحن كانتا متجهتين من ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى ميناء أوديسا".

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأربعاء أنه سيسمح لأوكرانيا إنفاق أموال من قرض دفاعي من الاتحاد الأوروبي على مكوّنات الطائرات الصينية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع قولهم إنّ كييف حصلت على الضوء الأخضر لتخصيص جزء من دفعة بقيمة 6 مليارات يورو (6.86 مليارات دولار) لشراء مكونات طائرات بدون طيار من الصين. وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و423 ألفاً و280 فرداً، من بينهم 1470 قتلوا، أو أصيبوا، خلال 24 الساعة الماضية.

ليتوانيا تحذر من خطط روسية لشنّ هجمات

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من جهة أخرى، أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا أن تقارير من أجهزة الاستخبارات لبلاده تشير إلى أن روسيا ربما تخطط لهجمات على البنية التحتية للطاقة والاتصالات في بولندا أو دول البلطيق. وقال ناوسيدا في مقابلة مع وكالة أنباء البلطيق نشرت اليوم الأربعاء: "نحصل على إشارات من أجهزتنا الأمنية. وشدّدت ليتوانيا إجراءاتها الأمنية رداً على ذلك"، موضحاً أنّ الإشارات حول التهديد "لا تحدّد الموقع أو التوقيت بدقة، حيث إن من المستحيل تحديد ذلك، ربما لا يكون الطرف الآخر قد أكمل عملية التخطيط. كلّ ما نعرفه هو التخطيط نفسه أو الهدف منه".

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)