أوكرانيا تنفي قصف مقهى وفندق في خيرسون: لا نقصف إلّا أهدافاً عسكرية

- القوات الأوكرانية تنفي استهداف المدنيين وتؤكد أن الهجوم استهدف تجمعًا عسكريًا روسيًا، بينما تصف روسيا الهجوم بأنه "عمل إرهابي" وتتهم كييف بإفشال محاولات السلام. - السلطات الروسية تعلن مقتل 27 مدنيًا في الهجوم، وتتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة، فيما تشير الاستخبارات الأوكرانية إلى تحضير روسيا لعملية استفزازية. - الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعين كيريلو بودانوف مديرًا لمكتب الرئاسة خلفًا لأندريه يرماك، ويؤكد على أهمية التركيز على القضايا الأمنية، مع اقتراب اتفاق سلام بوساطة أميركية.

أكّد ناطق باسم القوّات الأوكرانية المسلّحة، اليوم الجمعة، أنّ الجيش لا يضرب سوى "أهداف عسكرية" روسية، بعدما اتهمت موسكو كييف بقتل 27 مدنياً في ضربة بمسيّرات على مقهى وفندق في منطقة محتلّة من جنوب أوكرانيا. وقال الناطق باسم هيئة الأركان دميترو ليخوفيي في تصريحات لوكالة فرانس برس، إنّ "قوّات الدفاع الأوكرانية تحترم أحكام القانون الدولي الإنساني وتقصف حصراً أهدافاً عسكرية للعدوّ".

وأكّد مصدر في قوّات الدفاع الأوكرانية الهجومَ لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى أنه استهدف تجمّعاً عسكرياً روسياً في موقع محظور على المدنيين. واتّهمت روسيا الخميس أوكرانيا بقصف مقهى وفندق خلال احتفالات رأس السنة في بلدة خورلي الواقعة في شبه جزيرة صغيرة على ساحل البحر الأسود في الجزء الذي تحتلّه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، واصفة الهجوم الذي استهدف محتفلين برأس السنة بـ"العمل الإرهابي".

وأفادت حصيلة جديدة أعلنها الجمعة حاكم المنطقة المعيّن من موسكو فلاديمير سالدو بسقوط "27 مدنياً، من بينهم طفلان". وكانت حصيلة سابقة نشرتها السلطات الروسية الخميس تفيد بوقوع 24 قتيلاً. ونشر سالدو الخميس صوراً تظهر مبنى محترقاً من الداخل وأشلاء جثث متفحّمة، واتّهمت موسكو كييف بـ"تعمّد إفشال أي محاولة لإيجاد حلول سلمية للنزاع".

وتأتي هذه الاتهامات في ظلّ جهود دبلوماسية مكثّفة تقودها الولايات المتحدة بهدف وضع حدّ للنزاع بين كييف وموسكو الذي اندلع قبل قرابة أربع سنوات مع الغزو الروسي للبلد المجاور، ويعدّ الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. واتّهمت كييف موسكو من جهتها بالسعي إلى نسف المسار الدبلوماسي من خلال "معلومات مضلّلة".

وقال ليخوفيي إنّ روسيا "لجأت مراراً إلى معلومات مضلّلة وتصريحات زائفة بهدف التأثير على شركاء أوكرانيا الدوليين ومسار مفاوضات السلام"، واستهزأ المتحدّث باسم الجيش الأوكراني فيكتور تريغوبوف بالاتهامات الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت، وكتب على فيسبوك "من كان إذن ينزل في الفندق لرأس السنة في بلدة قريبة من الجبهة في منطقة خيرسون؟، طبعاً إنهم سكان محليون! فهم يقصدون دوماً الفنادق بمناسبة رأس السنة! شواطئ خيرسون ملائمة جدّاً (لهذه المناسبة) مع تدنّي الحرارة إلى أربع درجات تحت الصفر".

وأشار بيان صدر، صباح الخميس، عن هيئة الأركان إلى ضربات أوكرانية "طاولت موقعَين لتمركز طاقم عسكري وموقع تحكّم بمسيّرات للعدوّ"، من دون تحديد مكان وجودها. وكشفت الاستخبارات الأوكرانية الجمعة في بيان أن روسيا تحضّر "لعملية استفزاز واسعة النطاق مع خسائر بشرية"، من دون تقديم أدلّة مباشرة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس في 7 يناير/ كانون الثاني بهدف "تقويض" جهود السلام.

زيلينسكي يعيّن بودانوف مديرا لمكتبه

وفي سياق منفصل، سمّى الرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة، رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف مديرا جديدا لمكتب رئاسة الجمهورية، خلفا لأندريه يرماك الذي استقال على خلفية فضيحة فساد. ويحظى بودانوف (39 عاما) بتقدير واسع داخل أوكرانيا، ويُنظر إليه بوصفه العقل المدبر لسلسلة عمليات وُصفت بالجريئة ضد روسيا منذ بدء الغزو عام 2022.

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي إنه اجتمع مع بودانوف وعرض عليه منصب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزا أكبر على القضايا الأمنية، وتطوير قوات الدفاع والأمن، إلى جانب المسار الدبلوماسي للمفاوضات. وأضاف أن بودانوف يتمتع بخبرة متخصصة في هذه المجالات، وبقدرة كافية لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهته، أكد بودانوف موافقته على تولي المنصب، قائلا إن خدمة أوكرانيا في هذه المرحلة "شرف ومسؤولية"، وإن تركيزه سينصب على ملفات الأمن الاستراتيجي الحساسة. وفي السياق نفسه، وأعلن مستشار زيلينسكي دميترو ليتفين للصحافيين بدء الإجراءات الرسمية لتعيين بودانوف. وتأتي هذه التسمية في لحظة مفصلية من الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، إذ أعلن زيلينسكي، الأربعاء، أن اتفاقا لإنهاء النزاع بوساطة أميركية بات جاهزا بنسبة 90%.

(فرانس برس)