أوكرانيا تقصف مصفاة نفط روسية.. وموسكو تستهدف سفينتي أسلحة

- تستمر المواجهات بين أوكرانيا وروسيا، مع استهداف الموانئ والمنشآت النفطية، حيث أعلن الجيش الأوكراني عن ضرب مصفاة ريازان الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق. - روسيا ترد بقصف سفن تنقل أسلحة لأوكرانيا وتدمير أكثر من 70 موقعاً لتخزين الذخيرة والوقود في خاركوف، مع مراقبة مستمرة لطرق الإمداد الأوكرانية. - سياسياً، حصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي على موافقة أميركية لمنح تراخيص لصواريخ باتريوت، مع تعزيز الشراكة مع شركات عسكرية أميركية، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية.

تستمرّ المواجهات بين أوكرانيا وروسيا، خصوصاً استهداف الموانئ والسفن والمنشآت النفطية، في وقت يعود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

من الولايات المتحدة بموافقة أميركية على منح بلاده تراخيص لصواريخ باتريوت. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش وجه ضربة لمصفاة ريازان النفطية الروسية خلال الليل، مشيرة في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، إلى أنه تمت إصابة الهدف، مما أدى إلى اندلاع حريق.

روسياً، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية قصفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بالقرب من أوديسا، في وقت أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيّرة، يحمل رمز النداء "كلين"، أن عدداً من الطائرات المسيّرة الروسية دمّر أكثر من 70 موقعاً لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. وقال القائد العسكري الروسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال المهام القتالية لتدمير معدات العدو، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف".

وأشار إلى أن "تحديد الأهداف تم خلال عمليات استطلاع جوي متواصلة على مدار الساعة، إذ تتبع المشغلون مسارات الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع إسقاط الإمدادات، وتم إرسال الإحداثيات إلى القيادة، وبعد ذلك تم استخدام طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات رؤية أمامية ومدفعية رشاشة لاستهداف الأهداف".

وأوضح القائد الميداني أنه بالإضافة إلى المستودعات، فإن طرق إمداد قوات نظام كييف تخضع لمراقبة مستمرة، حيث يتم تتبع وتدمير المركبات والأنظمة الروبوتية الأرضية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأفاد "كلين" بأن تدمير نقاط التخزين والتفريغ للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم يسمح بإضعاف "وحدات العدو" وتقويض جاهزيتها القتالية على محور خاركوف.

زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت

سياسياً، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. وقال زيلينسكي لقناة "فوكس نيوز" الأميركية "وافق على منحنا التراخيص، ثم عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركات التصنيع، وهي شركات عسكرية أميركية قوية جداً. آمل أن نتمكن من الدخول في شراكة إنتاجية".

والتقى زيلينسكي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، في وقت تكثف أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي. وقال زيلينسكي إنه أطلع الرئيس الأميركي وأعضاء مجلس الشيوخ، خلال زيارته لواشنطن، على حاجة أوكرانيا إلى أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وصواريخ اعتراضية. وأشار في حديث إلى الصحافيين إلى أن أوكرانيا تمتلك طائرات مسيّرة قادرة على تدمير الطائرات المسيّرة الإيرانية وروسية الصنع، لكنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)