أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود

- أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود، حيث استهدفت مسيّرات بحرية السفينتين "فيرات" و"كايروس"، مما أدى إلى أضرار جسيمة وخروجهما من الخدمة، في ضربة لعمليات نقل النفط الروسي. - تعرضت الناقلتان، اللتان ترفعان علم غامبيا وتخضعان لعقوبات غربية، لهجمات متتالية قبالة الساحل التركي، حيث اشتعلت النيران في "كايروس" وتم إجلاء طاقمها بسلام. - منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تواجه السفن في المنطقة تهديدات الألغام البحرية والانفجارات الغامضة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود اعتقاداً أنهما كانتا تنقلان نفطاً روسياً خاضعاً للعقوبات. وهز انفجاران الناقلتين "فيرات" و"كايروس" قبالة الساحل التركي مساء الجمعة، وفق وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح السبت.

وقال مصدر في جهاز الأمن في أوكرانيا لوكالة فرانس برس: "استهدفت مسيّرات بحرية محدَّثة من طراز سي بيبي السفينتين وأصابتهما". ونشر الجهاز مقطع فيديو يُظهر مسيّرات بحرية عائمة باتجاه السفينتين، قبل أن تحدث انفجارات. من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الجهاز نفسه قوله إن أوكرانيا استهدفت ناقلتين من "أسطول الظل" الروسي بطائرات مسيّرة في البحر الأسود. وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العملية المشتركة نفذها جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية. وقال: "تُظهر لقطات الفيديو أن أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً. وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي".

وذكرت وزارة النقل التركية في وقت سابق من اليوم أن ناقلة نفط كانت تبحر قبالة السواحل التركية في البحر الأسود تعرّضت لهجوم بمسيّرة بحرية غداة هجوم مماثل مساء الجمعة. وأفادت الوزارة في بيان بأن "السفينة فيرات، التي هوجمت بمركبات بحرية مسيرة على بُعد حوالى 35 ميلاً بحرياً (حوالى 65 كيلومتراً) قبالة ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم آخر هذا الصباح بمركبات بحرية مسيّرة".

وأوضحت الوزارة أن السفينة، التي ترفع علم غامبيا ويُعتقد أنها تابعة لأسطول الشبح الروسي، "أصيبت بأضرار طفيفة في جانبها الأيمن فوق خط الماء"، مؤكدة "عدم اندلاع حريق على متنها وأن الطاقم بخير". وأفادت السلطات التركية بأن ناقلة نفط ثانية، ترفع أيضاً علم غامبيا ومتجهة إلى روسيا، اشتعلت فيها النيران مساء الجمعة على بُعد حوالى 28 ميلاً بحرياً (حوالى 52 كيلومتراً) قبالة الساحل التركي إثر انفجار. وأعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم، إجلاء 25 من أفراد طاقم السفينة "كيروس" بسلام. وتخضع الناقلتان لعقوبات غربية لخرقهما العقوبات المفروضة على روسيا ونقلهما النفط من موانئها.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، يواجه أسطول السفن العاملة في المنطقة خطر الاصطدام بالألغام البحرية، مع وقوع عدد محدود من الانفجارات على بعض السفن. كما شهدت المنطقة سابقاً سلسلة من الانفجارات الغامضة على متن ناقلات النفط الروسية خارج البحر الأسود.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)