أوكرانيا تطلب من تركيا استضافة لقاء بين زيلينسكي وبوتين

- أوكرانيا تسعى لاستضافة لقاء بين زيلينسكي وبوتين في تركيا لإحياء محادثات السلام المتعثرة، مع استعدادها لدراسة مواقع أخرى غير بيلاروسيا وروسيا، دون رد واضح من أنقرة. - تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك هجوم بطائرات مسيّرة أدى لانهيار جزء من بناية في سيزران وإصابة 11 شخصاً، وسط توقف محادثات السلام بوساطة أمريكية. - الجمود يسيطر على المفاوضات بين موسكو وكييف، مع استمرار التصعيد الميداني وتبادل الهجمات على منشآت الطاقة، في ظل انشغال دولي بأزمات أخرى.

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت من تركيا استضافة لقاء بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى إعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة.

وذكر سيبيها أن أوكرانيا مستعدة لدراسة أي مكان آخر غير بيلاروسيا أو روسيا لعقد اجتماع مع بوتين، وهو ما يسعى إليه زيلينسكي منذ فترة طويلة من أجل الإسراع في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. ولم يذكر كيف ردت أنقرة على المقترح، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الصحافيين أمس الثلاثاء، وجرى السماح بنشرها اليوم الأربعاء.

ميدانياً، قالت سلطات محلية اليوم الأربعاء إن جزءاً من بناية سكنية انهار في منطقة سيزران الروسية الواقعة على نهر الفولغا، عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً. وكثّفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت توقفت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع انشغال واشنطن بالحرب على إيران. وتضم مدينة سيزران مصفاة نفط كبرى، وتبعد حوالي ألف كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

وتأتي هذه التحركات في سياق جمود طويل يخيّم على مسار التفاوض بين موسكو وكييف، منذ تعثر جولات الحوار السابقة التي احتضنتها عدة عواصم، من بينها إسطنبول، دون تحقيق اختراق حقيقي. وعلى الرغم من محاولات وساطة دولية متكررة، لا تزال الفجوة واسعة بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بملفات السيادة والأراضي والترتيبات الأمنية. وفي المقابل، يتواصل التصعيد الميداني، مع تبادل الهجمات على البنية التحتية، ولا سيما منشآت الطاقة، في إطار سعي كل طرف إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات، في ظل انشغال دولي متزايد بأزمات أخرى، ما يحدّ من الزخم الدبلوماسي المخصص للحرب.

(رويترز، العربي الجديد)