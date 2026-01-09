أوكرانيا: تضرّر مبنى السفارة القطرية بهجوم روسي على كييف

09 يناير 2026   |  آخر تحديث: 13:12 (توقيت القدس)
تضرر السفارة القطرية في أوكرانيا بهجوم روسي، 9 يناير 2026 (إكس)
تضرّر مبنى سفارة قطر في أوكرانيا، كييف 9 يناير 2026 (حساب وزير الخارجية الأوكراني/ إكس)
- تعرضت السفارة القطرية في كييف لأضرار جراء هجوم روسي بطائرة مسيّرة، مما يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا، وأوكرانيا تدعو دول الخليج للرد دبلوماسياً على التصرفات الروسية.
- أطلقت روسيا 36 صاروخاً و242 طائرة مسيّرة على أوكرانيا، مما أدى إلى تضرر 20 مبنى سكنياً ومقتل أربعة أشخاص، بينما تمكن نظام الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط 226 مسيّرة و18 صاروخاً.
- تعتبر أوكرانيا الضربات الروسية تهديداً خطيراً لأوروبا واختباراً للتحالف الغربي، وتدعو إلى رد فعل عالمي واضح على الهجمات.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة روسية ألحقت أضراراً بمبنى السفارة القطرية في العاصمة كييف أثناء هجمات على أوكرانيا خلال الليل. وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام أنّ قطر تساعد في التوسّط في محادثات مع روسيا بشأن تبادل أسرى الحرب.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على "إكس"، إنّ "الضربة الروسية تعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا، وتذكيراً بأنّ الوحشية الروسية لا تعرف حدوداً. ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم كلّ الدعم اللازم لزملائنا القطريين"، كما دعا دول الخليج إلى "الردّ عبر القنوات الدبلوماسية وعلناً على تصرفات روسيا غير المسؤولة والخطيرة". ولم يصدر عن وزارة الخارجية القطرية تعليق رسمي حتّى اللحظة.

واعتبرت أوكرانيا، الجمعة، أنّ الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت أراضيها، بما في ذلك استخدام صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي الذي أصاب غرب البلاد، تشكّل "تهديداً خطيراً" لأوروبا و"اختباراً" للغرب. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 36 صاروخاً و242 طائرة مسيّرة على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، مشيراً إلى أن نظام الدفاع الجوي تمكّن من إسقاط 226 مسيّرة و18 صاروخاً.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إنّ "ضربة من هذا النوع قرب حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تمثّل تهديداً خطيراً لأمن القارة الأوروبية واختباراً للتحالف عبر الأطلسي". وأسفر الهجوم الروسي عن تضرّر 20 مبنى سكنياً في كييف وضواحيها، إضافة إلى مقرّ السفارة القطرية. وأكد زيلينسكي أن الضربات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وأدت إلى "تضرّر ما لا يقل عن 20 مبنى سكنياً". ودعا الرئيس الأوكراني العالم إلى "ردّة فعل واضحة" على الهجمات الروسية ضدّ أوكرانيا.

تصاعد الدخان في كييف بعد هجوم روسي، 9 يناير 2026 (Getty)
