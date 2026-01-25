أوكرانيا | تصعيد ميداني يسبق استئناف محادثات أبوظبي

- المحادثات الدبلوماسية: تستمر المحادثات في أبوظبي لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث تسعى الولايات المتحدة كوسيط لإقناع الجانبين بتقديم تنازلات، بينما ترفض أوكرانيا التنازل عن أراضيها أو التخلي عن عضوية الناتو. - الوضع العسكري: أعلنت روسيا سيطرتها على قرية ستاريتسيا في خاركيف، وتواصل هجماتها المكثفة على أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في كييف. - التحديات الإنسانية: تواجه أوكرانيا تحديات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتعمل السلطات على إعادة الخدمات الأساسية، بينما تستمر الجهود الدولية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستتواصل في أبوظبي الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف منذ أشهر والتي جرت يومي الجمعة والسبت، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استكملت السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف.

وقال ويتكوف في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد: "كانت المحادثات بناءة للغاية، وجرى وضع خطط لمواصلة المحادثات الأسبوع المقبل في أبوظبي". وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد نقل في وقت سابق عن مسؤول أميركي قوله إن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تُستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير/شباط في أبوظبي، بهدف إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتطالب روسيا بأن تتنازل أوكرانيا عن أراض، وتتخلى عن آمالها في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتخلى عن جيشها القوي من أجل إنهاء العنف. ورفضت أوكرانيا الانسحاب من المناطق التي لم تحتلها بعد القوات العسكرية الروسية. وتسعى الولايات المتحدة، بصفتها وسيطاً، إلى إقناع الجانبين بتقديم تنازلات. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضات الثلاثية كانت بناءة وجرت مناقشة العديد من المواضيع. وأضاف أنه يتوقع الآن تقريراً مفصلاً من الوفد الأوكراني عند عودته، وسيجري تقرير الخطوات التالية على مستوى قادة الدول.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس: "الأهداف الرئيسية لروسيا حالياً هي قطاع الطاقة والبنية التحتية بالغة الأهمية والمباني السكنية". وأضاف أن روسيا أطلقت هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة، و69 صاروخاً على أوكرانيا. وأضاف "نحن نعمل مع جميع القادة لتعزيز أوكرانيا. يجب على الجميع أن يدركوا بوضوح حجم التهديد القادم من روسيا". ودعا حلفاءه إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لبلاده، للتصدي للضربات الروسية. وقال زيلينسكي لدى وصوله إلى فيلنيوس اليوم الأحد: "أطلق الروس هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة هجومية مسيّرة وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة و69 صاروخاً من أنواع مختلفة"، وأضاف: "لهذا السبب، نحتاج إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي كل يوم، ونواصل العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا لضمان حماية أقوى لأجوائنا".

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل، وإن كييف تنتظر موعد توقيعها ومكانه، مشيراً إلى إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا في أبوظبي خلال اليومين الماضيين. وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولاً وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100%، ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد توقيعها ومكانه". وأردف قائلاً: "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن قواتها استكملت السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وتقع القرية بالقرب من بلدة فوفتشانسك التي توغلت فيها القوات الروسية في مايو/ أيار 2024.

وحاولت القوات الروسية في الأشهر القليلة الماضية توسيع مكاسبها في المنطقة على الرغم من المقاومة الأوكرانية. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقرير صدر في وقت متأخر من السبت، إن القوات الروسية شنت ست هجمات على منطقة تشمل ستاريتسا، لكنها لم تعترف بفقدان السيطرة على القرية.

ولم تأت مدونة ديب ستايت العسكرية الأوكرانية، التي تستخدم تقارير مفتوحة المصدر لتتبع مواقع الجيشين، على ذكر القرية في تقرير الجمعة، لكنها قالت إن القوات الروسية "تواصل ضغطها في منطقة فوفتشانسك" وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية إن قوات موسكو نفذت أيضاً ضربات مكثفة خلال الليل على مواقع أوكرانية للطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة.

من جانب آخر، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، الأحد، إن التدفئة لا تزال معطلة في حوالي 1700 مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية بعد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة مطلع الأسبوع. وشنت روسيا هجوماً موسعاً على قطاع الطاقة في أوكرانيا، أمس السبت، وهزت الانفجارات كييف خلال الليل، تاركة 1.2 مليون عقار بدون كهرباء في أنحاء البلاد خلال الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء، أمس السبت، إن أكثر من 3200 مبنى في كييف كانت دون تدفئة في وقت متأخر من المساء، بعد أن كانت ستة آلاف مبنى في الصباح. وذكر كليتشكو عبر تليغرام "منذ مساء أمس، أعاد عمال المرافق وشركات الطاقة إمدادات التدفئة إلى أكثر من 1600 مبنى. وهم مستمرون في العمل على إعادة الخدمات إلى منازل سكان كييف".

(أسوشييتد برس، رويترز)