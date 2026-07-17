- أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود باستخدام مسيّرات بحرية، في محاولة لتعطيل "أسطول الظل" الروسي الذي ينقل النفط والوقود، مما يحرم الكرملين من الموارد المالية لتمويل الحرب. - الحملة الأوكرانية تتوسع من بحر آزوف إلى البحر الأسود، مستهدفة 147 سفينة منذ يوليو، بهدف تعطيل شبكة النقل الروسية دون إغراق السفن، بينما تصف موسكو الهجمات بأنها تهديد لحرية الملاحة. - روسيا ترد بتكثيف هجماتها على الموانئ الأوكرانية، مما يهدد أمن الملاحة ويزيد الضغوط على تجارة الحبوب والطاقة في المنطقة.

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود بواسطة مسيّرات بحرية، في عملية قال جهاز الأمن الأوكراني إنه نفذها بالتعاون مع البحرية الأوكرانية، مستهدفاً ما وصفه بـ"أسطول الظل" الروسي المستخدم في نقل النفط والوقود. وأوضح الجهاز أن إحدى الناقلتين المستهدفتين نقلت وحدها منذ بداية عام 2026 نحو ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي، فيما أشار إلى أن الطيران الروسي حاول اعتراض المسيّرات البحرية بإلقاء القنابل وإطلاق الرشاشات، إلا أن ذلك لم يمنع إصابة الناقلتين. وأضاف أن "كل ضربة لأسطول الظل تحرم الكرملين من الموارد المالية التي يستخدمها في تمويل الحرب"، مؤكداً أن العمليات ضد السفن التي تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية "ستتواصل".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف المالية التي تسعى أوكرانيا لتحقيقها من خلال استهداف "أسطول الظل" الروسي؟ كيف أثرت الهجمات المتبادلة على أمن الملاحة وتجارة الحبوب والطاقة في البحر الأسود؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتأتي العملية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان كييف تنفيذ واحدة من أكبر موجات الضربات البحرية منذ بداية الشهر، إذ قال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، الخميس، إن القوات الأوكرانية استهدفت 11 سفينة في البحرين الأسود وآزوف، بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز وثلاث سفن بضائع سائبة وزورقا سحب. وأضاف أن هذه الضربات رفعت عدد السفن التي استهدفتها القوات الأوكرانية منذ انطلاق الحملة في 6 يوليو/تموز الجاري إلى 147 سفينة، وهو رقم لم تتمكن وكالات الأنباء المستقلة من التحقق منه بصورة منفصلة.

ويعكس التصعيد الأخير انتقال الحملة الأوكرانية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، بعد أن ركزت في أيامها الأولى على تعطيل خطوط الإمداد البحرية الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم. وتقول كييف إن الهدف من العمليات ليس إغراق السفن، وإنما إخراجها من الخدمة وتعطيل شبكة نقل النفط والوقود والبضائع التي تعتمد عليها روسيا في دعم عملياتها العسكرية، بينما تصف موسكو هذه الهجمات بأنها "استهداف للسفن المدنية وتهديد لحرية الملاحة".

تقارير دولية أوكرانيا تنقل معركة السفن للبحر الأسود: استهداف 20 ناقلة نفط روسية

وكان بروفدي قد أعلن، الأربعاء، انتقال العمليات إلى البحر الأسود، قائلاً إن القوات الأوكرانية استهدفت خلال ليلة واحدة 20 سفينة، بينها 17 ناقلة نفط وناقلتا غاز وزورق سحب، في أول توسع معلن للحملة خارج بحر آزوف. وقبل ذلك بيوم، أعلنت كييف أن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحملة بلغ 116 سفينة، موضحة أن إحدى موجات الهجمات شملت خمس ناقلات نفط وخمس سفن بضائع سائبة وزورق سحب. وفي المقابل، أفادت ثلاثة مصادر في قطاع الشحن لرويترز بأن عدداً من سفن الحبوب أُصيب يومي 13 و14 يوليو/ تموز واندلعت حرائق في بعضها.

من جهتها، كثّفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود، ولا سيما أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني. وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات الروسية استهدفت منشآت مدنية وصناعية ومينائية، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت سفناً ومنشآت تستخدمها القوات الأوكرانية في ميناءي أوديسا وبيفديني. وبات التصعيد المتبادل يهدد أمن الملاحة في البحر الأسود، ويزيد الضغوط على تجارة الحبوب والطاقة، مع انتقال الحرب تدريجياً من استهداف القطع العسكرية إلى ضرب شبكات النقل والإمداد البحري لدى الطرفين.

(رويترز، العربي الجديد)