أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيّرات لليلة الثالثة على التوالي

- استهدفت أوكرانيا بطائرات مسيّرة عدة مناطق روسية، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران وتهديد منشآت صناعية، حيث دمرت الدفاعات الجوية الروسية 100 طائرة مسيّرة أوكرانية، منها 19 في منطقة موسكو والمناطق المحيطة بها. - واصلت كييف هجماتها بطائرات مسيرة بعيدة المدى على موسكو ومناطق أخرى، بهدف ضرب الأصول العسكرية والصناعية واستنزاف موارد الحرب الروسية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لعدة مطارات. - يزور المستشار الألماني فريدريش ميرز تركيا لبحث الحرب في أوكرانيا، مع التركيز على جهود إحلال السلام وقضايا الهجرة والتعاون في مجال التسلح.

استهدفت أوكرانيا بطائرات مسيّرة عدة مناطق روسية لليوم الثالث على التوالي، حسبما قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في أنحاء البلاد، وتهديد منشأة صناعية في جنوب روسيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام بأنّ وحدات الدفاع الجوي "تمكنت من تدمير ما مجموعه 100 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من بينها ست مسيرات في منطقة موسكو و13 فوق مناطق حولها".

وواصلت كييف شنّ هجمات بطائرات مسيرة بعيدة المدى على موسكو ومناطق روسية أخرى في الأشهر القليلة الماضية، قائلة إن الهدف هو ضرب أصول عسكرية وصناعية واستنزاف موارد الحرب الروسية، وإظهار أن الصراع لم يعد بعيداً عن الروس. وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر "تليغرام"، إنّ الهجمات على العاصمة الروسية جاءت على عدة موجات.

وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا"، أنّ ثلاثة من مطارات موسكو الأربعة والعديد من المطارات الأخرى في أنحاء البلاد قد أغلقت لفترة وجيزة لأسباب تتعلق بالسلامة. وأكد فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول، عبر "تليغرام"، أن أوكرانيا أطلقت عدة طائرات مسيرة استهدفت منطقة بوديونوفسك الصناعية في ستافروبول.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحداتها أسقطت مسيرتين فوق المنطقة الواقعة في جنوب البلاد. وأضاف فلاديميروف عبر "تليغرام" أن الهجوم لم يتسبب في أضرار "كبيرة"، ولم تقع أي إصابات. ووفقاً لوسائل الإعلام الأوكرانية، هاجمت كييف مصنع ستافرولين للكيميائيات في منطقة بوديونوفسك، وهو جزء من مجموعة لوك أويل الروسية.

المستشار الألماني يزور تركيا لبحث الحرب في أوكرانيا

إلى ذلك، يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم الأربعاء، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له للبلاد. ومن المقرر أن يلتقي ميرز غداً الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات في العاصمة أنقرة بشكل خاص على الحرب في أوكرانيا وجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط. ومن المرجح أن تكون قضايا الهجرة والتعاون في مجال التسلح من الموضوعات المهمة الأخرى خلال المحادثات.

(رويترز، أسوشييتد برس)