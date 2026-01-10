أوكرانيا تستنفر مجلس الأمن بعد استخدام روسيا لصاروخ باليستي متطور

- تصاعدت الحرب الروسية الأوكرانية مع استخدام روسيا لصاروخ "أوريشنيك"، مما أدى إلى انقطاع التدفئة في كييف ودعوة السكان للإخلاء، بينما تعرضت منشأة نفطية روسية لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة. - أدان وزير الدفاع البريطاني التصعيد الروسي، ونفت أوكرانيا الهجوم على مقر الرئيس الروسي. أعلنت أوكرانيا عن خسائر روسية كبيرة، وخصصت بريطانيا 200 مليون جنيه إسترليني لقواتها. - أعربت تركيا عن استعدادها لتحمل مسؤولية أمن البحر الأسود، وطلبت أوكرانيا اجتماعًا لمجلس الأمن، وسط توترات بين موسكو وواشنطن بعد استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط روسية.

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ميدانياً ودبلوماسياً جديداً، بعد إعلان أوكرانيا طلبها عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، وذلك على خلفية هجوم واسع النطاق شنّته موسكو تخلله استخدام صاروخ "أوريشنيك" الباليستي، وهو من أحدث أنظمتها الصاروخية. وقال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، أندريه ميلنيك، في رسالة إلى المجلس، إن روسيا "بلغت مستوى جديداً ومروّعاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، متهماً موسكو باستهداف المدنيين والبنى التحتية في العاصمة كييف ومناطق أخرى.

وجاء في الرسالة أن روسيا أعلنت رسمياً مسؤوليتها عن استخدام صاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى في منطقة لفيف غربي أوكرانيا، معتبراً أن هذه الضربة تمثل "تهديداً غير مسبوق لأمن القارة الأوروبية وتقويضاً للاستقرار الإقليمي". الغارات الروسية، التي وقعت ليل الخميس – الجمعة، سبَّبت انقطاعَ التدفئة عن نصف المباني السكنية في العاصمة الأوكرانية، ما دفع رئيس بلدية كييف إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة مؤقتاً، خشية تفاقم الوضع الإنساني في ظل موجة البرد.

في المقابل، أعلنت روسيا أن منشأة نفطية في حي أوكتيابرسكي السكني بمنطقة فولغوغراد الجنوبية تعرضت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، أدى إلى اندلاع حريق من دون تسجيل إصابات حتى الآن. وأكد الحاكم المحلي، أندريه بوتشاروف، أنه قد يتم إجلاء السكان في المنطقة المحيطة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 67 طائرة مسيّرة أوكرانية حتى صباح السبت.

وفي تطور متصل، أدان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، استخدام روسيا للصاروخ الجديد، معتبراً خلال زيارة إلى كييف أن "هجمات بوتين وحشية"، ومضيفاً أن استهداف المجمعات السكنية في غرب أوكرانيا بالصواريخ يُعد تصعيدًا مرفوضًا من قبل المجتمع الدولي. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن استخدام صاروخ "أوريشنيك" جاء رداً على "هجوم إرهابي" مزعوم استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025. إلا أن أوكرانيا نفت شن أي هجوم، متهمة موسكو باختلاق الحادثة لتبرير ضرباتها على كييف.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن إجمالي خسائر الجيش الروسي منذ اندلاع الحرب بلغ نحو 1,217,810 بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير أكثر من 11 ألف دبابة وعشرات الآلاف من المعدات والأسلحة، من بينها 434 طائرة و347 مروحية و103 آلاف طائرة مسيّرة. وفي خطوة ذات دلالة استراتيجية، أعلن وزير الدفاع البريطاني تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 268 مليون دولار) لإعداد القوات البريطانية لاحتمال نشرها في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأوضح أن المبلغ سيستخدم لتحديث المعدات، وتعزيز الحماية من الطائرات المسيّرة، في إطار خطط تقودها المملكة المتحدة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده مستعدة لتحمّل مسؤولية أمن البحر الأسود في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح في مقابلة مع قناة "TRT خبر" التركية الرسمية، أن وقف إطلاق النار بات أقرب من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون شاملاً ليشمل أوروبا أيضاً، وليس فقط بين موسكو وكييف.

وأضاف أن تركيا، بصفتها أكبر دولة في الناتو مطلة على البحر الأسود، تلقت توجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الاستعداد لتولي هذه المهمة، مؤكدًا أن أنقرة قادرة بالتعاون مع الحلفاء على لعب دور محوري في ضمان الأمن الإقليمي.

يُشار إلى أن طلب أوكرانيا لعقد اجتماع مجلس الأمن حظي بدعم ست دول أعضاء في المجلس، هي فرنسا، المملكة المتحدة، لاتفيا، الدنمارك، اليونان، ليبيريا، في حين تتصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن على خلفية استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط روسية في شمال الأطلسي، ما يضيف بعدًا دوليًّا جديدًا للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

(رويترز، فرانس برس، الأناضول، أسوشييتد برس)