أوكرانيا تحيي 40 عاماً على ذكرى كارثة تشيرنوبل

- تحيي أوكرانيا الذكرى الأربعين لكارثة تشيرنوبل النووية وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب الحرب مع روسيا، بمشاركة الرئيس زيلينسكي في مراسم تقام في موقع المحطة القريب من بيلاروس. - تشمل الفعاليات في كييف ومدن أخرى لحظات صمت، معارض فنية، عروض أفلام، وحفلات موسيقية، إضافة إلى وضع الزهور تكريماً للضحايا، مع إحياء الذكرى في روسيا وبيلاروس والجمهوريات السوفييتية السابقة. - تبدأ المراسم فجراً بقرع أجراس تذكارية ودقيقة صمت، بمشاركة مسؤولين وناجين، مع فعاليات توعوية وبرامج خاصة تدعو لتعزيز معايير الأمان النووي.

تحيي أوكرانيا، اليوم الأحد، الذكرى الأربعين لكارثة تشيرنوبل النووية، عبر سلسلة فعاليات رسمية وشعبية تُقام في موقع محطة الطاقة النووية السابقة شمالي البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل استمرار الحرب مع روسيا. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مراسم إحياء الذكرى داخل موقع المحطة القريب من حدود بيلاروس، الحليف الوثيق لموسكو، ما يفرض قيوداً أمنية إضافية.

وتشمل الفعاليات في كييف ومدن أخرى الوقوف لحظات صمت، وتنظيم معارض فنية، وعروض أفلام، وحفلات موسيقية، إضافة إلى وضع الزهور تكريماً لضحايا الكارثة التي وقعت عام 1986. ويُرتقب إحياء الذكرى في كل من روسيا وبيلاروس وعدد من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وتبدأ المراسم الرسمية فجراً في موقع المحطة، حيث تُقرع أجراس تذكارية ويقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعة 01:23 بالتوقيت المحلي، وهي لحظة وقوع الانفجار. ويشارك في هذه الفعاليات مسؤولون وناجون وعمال إنقاذ سابقون، مع وضع أكاليل الزهور عند نصب الضحايا في مدينة سلافيتيتش التي أُنشئت لإيواء العاملين بعد إخلاء مدينة بريبيات. وتترافق الذكرى مع فعاليات توعوية في المدارس والجامعات وبرامج خاصة تبثها القنوات الرسمية، إضافة إلى بيانات دولية تدعو إلى تعزيز معايير الأمان النووي، مستفيدة من دروس الكارثة، خصوصاً في أنظمة التبريد وإدارة الحوادث.

وتعود الكارثة إلى 26 إبريل/ نيسان 1986، حين خرج اختبار في مفاعل بمحطة تشيرنوبل، الواقعة آنذاك في جمهورية أوكرانيا السوفييتية، عن السيطرة، ما أدى إلى انفجار المفاعل الرابع وتسرب كميات هائلة من المواد المشعة، امتدت آثارها إلى مناطق واسعة من أوروبا، وكانت أوكرانيا وبيلاروسيا وغربي روسيا الأكثر تضرراً.

(أسوشييتد برس، رويترز)