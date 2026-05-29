- تعرضت سفينة شحن ترفع علم فانواتو لهجوم بطائرات مسيرة روسية أثناء إبحارها من أوديسا إلى تركيا، مما أدى إلى إجلاء اثنين من الطاقم، وفقًا للبحرية الأوكرانية. - وسائل إعلام تركية أفادت باستهداف ثلاث سفن شحن فارغة بطائرات مسيرة قبالة الساحل الشمالي لتركيا، وتدخل خفر السواحل الأتراك لضمان سلامة الطواقم. - منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تتكرر المواجهات في البحر الأسود، حيث تعرضت ناقلات "أسطول الظل" الروسي لهجمات أوكرانية، بما في ذلك استهداف سفينة "ألتورا" في مارس.

قال نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية أوليكسي كوليبا اليوم الجمعة إن طائرات مسيرة روسية هاجمت ثلاث سفن تجارية ترفع أعلاما أجنبية خلال الليل أثناء إبحارها في ممر التصدير الأوكراني في البحر الأسود. وأضاف كوليبا عبر تطبيق تليغرام أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن لكن طواقمها تمكنت من إخمادها. كما أفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية بأن السفن المستهدفة كانت ترفع أعلام فانواتو وجزر القمر وبنما.

وكانت البحرية الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن غارة استهدفت سفينة شحن مملوكة لجهة تركية وترفع علم فانواتو، وأشارت إلى أن السفينة كانت متجهة من أحد موانئ منطقة أوديسا إلى تركيا. وأضافت أن الضربة تسببت في اندلاع حريق وإجلاء اثنين أصيبا من أفراد الطاقم، وأن السفينة محملة بالبضائع.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن استهداف ثلاث سفن شحن في هجوم بطائرات مسيّرة في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي لتركيا الخميس. وبحسب وكالة تريبيكا البحرية التركية، كانت السفن الثلاث تبحر فارغة عندما استُهدفت قبالة ميناء سينوب، وفق ما ذكرت قناتا "هالك تي في" و"سوزجو" وصحيفة "تركية".

والسفن المعنية هي "جيمس الثاني" التي تبحر تحت علم بالاو، و"ألتورا" و"فيلورا" وكلاهما ترفعان علم سيراليون. وأفادت تريبيكا بأن خفر السواحل الأتراك تدخلوا وبأن طواقم السفن بخير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، يتواجه البلدان بانتظام في البحر الأسود. وتعرضت ناقلات تابعة لـ"أسطول الظل" التابع لموسكو والذي كان يستخدم للتحايل على العقوبات الغربية، لهجوم من أوكرانيا في أواخر العام 2025 في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا.

واستُهدفت سفينة "ألتورا" بهجوم بمسيّرة في أواخر مارس/آذار، على بعد نحو 30 كيلومتراً قبالة الساحل التركي، أثناء نقلها نفطاً روسيّاً.

(رويترز، فرانس برس)