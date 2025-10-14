أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف قافلة مساعدات أممية في خيرسون

- استهدفت القوات الروسية قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون، مما أدى إلى احتراق مركبة وتضرر أخرى، دون وقوع ضحايا. ونددت الأمم المتحدة بالهجوم واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي. - رحب الكرملين برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحث عن تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى دور محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلن ترامب عن استقباله للرئيس الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض. - يعتزم الرئيس الأوكراني زيلينسكي زيارة واشنطن لمناقشة قضايا الدفاع الجوي والاجتماع مع مسؤولين في قطاعي الطاقة والدفاع، في ظل تهديدات جديدة لمنشآت الطاقة الأوكرانية.

أعلنت كييف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون المحتلة جزئياً في جنوب أوكرانيا. وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر بروكودين بأن الهجوم الروسي بالمسيّرات والمدفعية وقع قرب بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة، مؤكداً عدم سقوط ضحايا. وكتب بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المحتلين استهدفوا عمداً شاحنات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمسيرات والمدفعية".

وقال إن القافلة كانت مؤلفة من أربع مركبات احترقت إحداها، فيما تعرضت الأخرى "لأضرار جسيمة"، فيما لم تُصب الأخريان. ونشر بروكودين صورة لشاحنة بيضاء تحمل شعار "برنامج الأغذية العالمي" وهي مشتعلة وتتصاعد منها أعمدة الدخان. من جانبه، وصف وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا الضربة بأنها "انتهاك وحشي آخر للقانون الدولي، يثبت استخفاف روسيا التام بحياة المدنيين وبالتزاماتها الدولية". ولم تردّ موسكو على الاتهامات بعد.

بدورها، نددت الأمم المتحدة بالهجوم، مشيرة إلى أنه قد يرقى إلى جريمة حرب. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي في بيان إن "هذا النوع من الهجمات غير مقبول على الإطلاق. القانون الدولي يحمي العاملين في مجال الإغاثة ويجب ألا يتعرّضوا للهجوم إطلاقاً". وذكرت السلطات الأوكرانية ومجموعات الإغاثة طوال فترة الغزو الروسي المتواصلة منذ نحو أربع سنوات أن منشآتها وموظفيها تعرّضوا للقصف الروسي.

سياسياً، رحّب الكرملين، اليوم الثلاثاء، برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات، وعبّر عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من التأثير على أوكرانيا في مسعاها للتوصل إلى اتفاق سلام. وكان ترامب قد دعا في قمة شرم الشيخ التي انعقدت أمس الاثنين مبعوثه إلى المنطقة ستيف ويتكوف إلى التركيز على إنهاء الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه يعتقد أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يلعب دوراً محورياً في إنهاء الصراع. وأكد ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أنه سيتوجّه إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع". وأضاف "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، من دون أن يكشف أي تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين، كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثّلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونغرس، وأوضح أن "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنّني سألتقي أيضاً (ممثّلي) شركات في قطاع الطاقة". وفي الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، وهو ما يهدّد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

