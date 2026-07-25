أوكرانيا: استهدفنا سفنا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين، فيما قتل 11 شخصا السبت في ضربات متبادلة بين كييف وموسكو. وكتب زيلينسكي على منصة إكس "حققنا أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران". ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية.

يأتي هذا بينما تحقق واشنطن في احتمال مساعدة روسيا إيران في استهداف مواقع أميركية في دول المنطقة والخليج العربي. وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن هجمات الطائرات الإيرانية المسيّرة على مقرات وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إي) في الخليج دفعت محللين أمنيين إلى التحقيق في ما إذا كانت روسيا قد قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتقدمة.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأوكراني تلقيه "معلومات واضحة" من أجهزة استخباراته تشير إلى استعداد روسيا لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف. وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية لشعبه: "لدينا معلومات واضحة من أجهزة الاستخبارات تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة وكبيرة جداً من التعبئة لفصل الخريف".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الشحنات العسكرية المرتبطة بإيران التي تم استهدافها في بحر قزوين؟ ما هي الأدلة التي تشير إلى مساعدة روسيا لإيران في استهداف مواقع أميركية في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعتبر زيلينسكي أنه "في الوقت الراهن يخسر الروس على الجبهة جنوداً يفوق عددهم أعداد المجندين الجدد، ومع ذلك لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، فهو يحتاج إلى المزيد من الروس للمشاركة في عمليات الهجوم". ودعا شعبه إلى الدفاع على كل المستويات في مواجهة هذا التهديد من خلال مواصلة الضربات في العمق الروسي، ودبلوماسياً عبر التواصل مع كل من يرغب في السلام.

أخبار عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وعلى صعيد الهجمات المتبادلة بين طرفي الحرب، أدت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا السبت. وقال يفغيني باليتسكي إن "مخيمات سياحية" في قرية كيريليفكا، المطلة على بحر آزوف، تعرضت لهجوم ليلي، مضيفاً: "هناك قتلى: ثمانية أشخاص، بينهم طفلان".

إلى ذلك، قال مسؤولون محليون اليوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة سومي في أوكرانيا أصاب مبنىً تابعاً للخدمات البريدية. وذكر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة عبر تطبيق تليغرام أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى إصابة شخصين آخرين على الأقل.

وفي روسيا، قال حاكم منطقة تيومين الروسية ألكسندر مور اليوم السبت إن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت أراضي مصفاة نفط في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)