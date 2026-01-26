أوغندا تعلن نية سحب قواتها بالكامل من الصومال

- أعلنت أوغندا عن سحب قواتها من الصومال بعد وجود دام 19 عاماً، حيث كانت أول دولة أفريقية ترسل قوات لدعم الحكومة الصومالية ضد الجماعات المسلحة، رغم النجاحات والتحديات التي واجهتها. - تستعد القوات المصرية للانضمام إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال، حيث ستنتشر في إقليم شبيلي الوسطى لتحل محل القوات البوروندية، بهدف مواجهة حركة الشباب وتعزيز الأمن. - تهدف بعثة الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز قدرات الحكومة الصومالية وإعادة بناء مؤسسات الأمن، مع تجديد تفويضها حتى نهاية 2026 لدعم الاستقرار.

أعلن موهوزي كاينيروغابا، القائد الأعلى للقوات المسلّحة الأوغندية، اليوم الاثنين، نيّة بلاده رسمياً سحب قواتها العسكرية بالكامل من الصومال، منهية بذلك وجوداً عسكرياً دام نحو تسعة عشر عاماً على الأراضي الصومالية. وجاء الإعلان في منشور مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، مؤكداً أن بلاده اتخذت قرار سحب جميع قواتها من الصومال خلال الفترة المقبلة.

وتعود مشاركة أوغندا العسكرية في الصومال إلى مارس/آذار 2007، حين نشرت أول كتيبة من قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي التي هدفت إلى دعم الحكومة الصومالية ومواجهة الجماعات المسلحة، لتكون بذلك أول دولة أفريقية ترسل قوات نظامية إلى الصومال عقب انهيار الدولة المركزية. ولعبت القوات الأوغندية دوراً محورياً في دعم الحكومة الصومالية الانتقالية آنذاك. غير أن هذا الوجود، وفق مراقبين، واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات وإخفاقات متزايدة على الصعيدَين الأمني والعسكري.

وتشير تقارير ميدانية إلى تصاعد هجمات حركة الشباب ضد القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأوغندية، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف بعثات الاتحاد الأفريقي، وألقى بظلاله على جدوى استمرار المهمة العسكرية. ويأتي قرار الانسحاب في وقت تواجه فيه بعثة أوصوم، التي تشارك فيها أوغندا، ضغوطاً أمنية ومالية متزايدة أثرت على قدرتها التشغيلية واستمرارية انتشارها الميداني.

وأسهمت القوات الأوغندية في تحرير مناطق واسعة في جنوب الصومال من قبضة حركة الشباب، سيّما عام 2014، عندما شاركت وحداتها في عملية أسمتها الحكومة الصومالية "المحيط الهندي"، والتي حرّرت معظم المدن الساحلية في جنوب البلاد، ولا سيّما في مقديشو ومحيطها، قبل أن تمتد العمليات لاحقاً إلى أقاليم شبيلي السفلى وجوبا.

وفي السياق، كشف مسؤولون في الاتحاد الأفريقي أنّ القوات المصرية ستنضم رسمياً إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM)، وذلك عقب الانتهاء من استكمال الترتيبات الفنية والقانونية اللازمة لبدء مهامها الميدانية. وبحسب ما أورده موقع هيران أون لاين (صومالي مستقل)، من المنتظر أن تضطلع الوحدة المصرية بدور محوري في مواجهة حركة الشباب، ولا سيّما في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل البلاد.

ووفقاً لخطة العمليات المعتمدة، من المتوقع أن تنتشر القوات المصرية في إقليم شبيلي الوسطى، إذ ستتسلم مواقع ومعسكرات كانت تشغلها سابقاً القوات البوروندية التي ظلت منتشرة في الصومال لما يقارب عقدين من الزمن، ولعبت دوراً بارزاً في العمليات العسكرية التي أفضت إلى طرد حركة الشباب من مناطق واسعة، من بينها العاصمة مقديشو ومحيطها.

وأكد مسؤولون في بعثة أوصوم أنّ الأهداف الاستراتيجية للعملية تشمل تعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية الصومالية، والحد من نفوذ الجماعات المتطرفة، والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الأمن الوطني. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، السفير الحاج إبراهيم دين، في حوار سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ مصر أعربت عن استعدادها للمساهمة بقوات في أوصوم، كما وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي على تفويض نشر قوات مصرية ضمن الدول المساهمة، مشيراً إلى أن الجهود تُبذل حالياً لتمكين نشر هذه القوات وفق التفويض الممنوح.

وفي وقت سابق، جدّد مجلس الأمن تفويض بعثة أوصوم لمدة عام إضافي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بموجب قرار قدمته المملكة المتحدة. وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، الذين صوّتوا جميعاً لمصلحته، كما قرر المجلس إنهاء جميع عمليات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (UNTMIS) اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.