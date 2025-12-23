- يشهد إقليم كردفان في السودان تصاعدًا في الاشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث يواجه المدنيون خيارات صعبة بين البقاء أو النزوح. - تمكن الجيش من استعادة منطقة علوبة، بينما تعاني مدن مثل الأبيض من انقطاع الخدمات، وزادت الهجمات بالطائرات المسيّرة في جنوبي كردفان من تعقيد الوضع الإنساني. - وفقًا للأمم المتحدة، أصبحت ولايات كردفان مركزًا للعنف والمعاناة، مع نزوح أكثر من 50 ألف شخص، مما يعكس تعقيد الصراع المستمر منذ أبريل 2023.

يشهد إقليم كردفان، جنوبي السودان، أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، في ظل تصاعد الاشتباكات في ولايتي شمالي وغربي كردفان بين الجيش و"قوات الدعم السريع". كما تشهد ولاية جنوبي كردفان مواجهات متزايدة بين الجيش من جهة، و"قوات الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" من جهة أخرى، ما ينذر بتوسع رقعة العنف في الإقليم. وقد أدى اتساع رقعة المعارك إلى تفاقم معاناة المدنيين، الذين باتوا يواجهون خيارين أحلاهما مرّ: البقاء في مناطق تعاني انعداما شبه كامل للخدمات، أو النزوح في ظروف محفوفة بالمخاطر نحو ولايات خاضعة لسيطرة الجيش، في ظل تدهور متواصل للوضع الإنساني.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأناضول، مساء الثلاثاء، إن قوات الجيش استعادت السيطرة على منطقة علوبة، الواقعة جنوبي غربي مدينة الرهد بولاية شمالي كردفان، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع"، ووصفت المنطقة بأنها ذات أهمية استراتيجية. وبث عناصر من الجيش مقاطع مصورة تُظهر سيطرتهم على علوبة والمباني الخدمية فيها، وتجولهم في سوق المنطقة، في حين لم يصدر، على الفور، تعليق عن "قوات الدعم السريع" بشأن هذا التطور، الذي يأتي بعد أسابيع من تبادل الطرفين السيطرة على المنطقة.

وفي سياق تداعيات الحرب، قال شهود عيان إن التيار الكهربائي انقطع، منذ الاثنين، عن عدد من مدن ولاية شمالي كردفان، من بينها مدينة الأبيض، بسبب عطل فني، ما أدى إلى شح في إمدادات المياه، نتيجة اعتماد محطات الآبار على الكهرباء. وتستضيف المدينة أكثر من مليون نازح منذ اندلاع الحرب عام 2023، وفقا للأمم المتحدة، كما استقبلت، خلال الفترة الأخيرة، عشرات الآلاف من النازحين القادمين من ولايات كردفان الثلاث، هربا من المعارك المتواصلة.

وفي جنوبي كردفان، تعرضت مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية، الثلاثاء، لهجوم بطائرة مسيّرة لليوم الثاني على التوالي، وقد استهدفت سيارة مدنية ومباني حكومية، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر. في المقابل، أفادت "منصة جبال النوبة" (أهلية) بأن طيران الجيش استهدف تجمعا لـ"قوات الدعم السريع" في محيط كادوقلي، ما أدى إلى تدمير مركبات قتالية، فيما لم يصدر تعليق فوري عن الجيش أو "قوات الدعم السريع" حول هذه التطورات. وتعاني مدينتا كادوقلي والدلنج من حصار تفرضه "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" منذ الشهور الأولى للحرب، ما فاقم الأوضاع الإنسانية، وقيّد حركة المدنيين، ووصول المساعدات.

وقالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إديم وسورنو، إن "وحشية الصراع في السودان لا تعرف حدودا"، مشيرة إلى أن ولايات كردفان باتت تشكل مركزا جديدا للعنف والمعاناة الإنسانية. وأوضحت أن الهجمات تسببت في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع، وقيّدت، بشكل كبير، وصول المساعدات الإنسانية، في وقت أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 2085 سودانيين خلال ثلاثة أيام من كادوقلي والدلنج ومناطق أخرى في جنوبي كردفان. وكانت "أوتشا" قد أفادت بأن عدد النازحين في ولايات كردفان الثلاث بلغ 50 ألفا و445 نازحا، بين 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب انعدام الأمن واستمرار المعارك.

وتسيطر "قوات الدعم السريع" على جميع مراكز ولايات دارفور الخمس، غربي البلاد، من أصل 18 ولاية، في حين يسيطر الجيش على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم. ويشكّل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السكان، البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش. ومنذ إبريل/ نيسان 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" حربا مفتوحة مع الجيش، بسبب خلافات بشأن المرحلة الانتقالية، ما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

(الأناضول)