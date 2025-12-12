أوروبا نحو ترامبية إلزامية

- دعوة إيلون ماسك لتفكيك الاتحاد الأوروبي تعكس رؤية أعمق لدى معسكر ترامب، حيث يُنظر إلى أوروبا كقارة غارقة في أزمة هوية تهدد تحالفها مع واشنطن، مما يدفع التيار القومي المحافظ للمطالبة بتغيير جذري في الهوية الأوروبية. - خطاب الهوية والهجرة أصبح محوراً لليمين المتشدد في أوروبا، حيث تتقارب رؤى قادة مثل فيكتور أوربان وجورجيا ميلوني، مع دعوات لتفكيك الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية ترامب. - تعزيز التعاون الأميركي مع دول مثل إيطاليا والمجر يعكس محاولة لإعادة تشكيل التوازنات داخل أوروبا، وسط قلق أوروبي من تدخل أميركي يتجاوز التحالف التقليدي، مما يهدد بتطبيع سرديات اليمين المتشدد.

لا ينخدع الأوروبيون بما تريده "أميركا الترامبية" منهم. دعوة إيلون ماسك لتفكيك الاتحاد الأوروبي تعكس رؤية أعمق لدى معسكر الرئيس دونالد ترامب، ترى القارة غارقة في أزمة هوية تهدد استمرارها الحضاري، وبالتالي تحالف واشنطن معها. وبالنسبة للتيار القومي المحافظ، لا خلاص لأوروبا من دون تغيير جذري في هويتها. تصريحات المستشار الألماني فريديريش ميرز عن تأثير الهجرة واللجوء في ملامح المدن الألمانية، في قارة تشيخ وتتراجع خصوبتها، جاءت محاولة لاحتواء صعود اليمين المتشدد.

خطاب الهوية والهجرة بات محوراً جامعاً لهذا اليمين من الشمال الدنماركي إلى جنوب القارة، حيث يقترب الخطاب تدريجياً من رؤية المجري فيكتور أوربان، ومواقف الإيطالية جورجيا ميلوني، وأجندات أقصى اليمين في برلين وروما ووارسو وفيينا، وغيرها في القارة. ودعوة تفكيك الاتحاد الأوروبي ليست موقفاً عابراً، بل امتداد للمزاج الاستراتيجي المحيط بترامب. وثيقة الأمن القومي الأميركي الأخيرة قدّمت أوروبا ساحةَ "صراع حضاري" تُضعفها الهجرة وسياسات المناخ والضعف الدفاعي، فيما كشفت تسريبات موقع ديفينس وان عن تصور أكثر جرأة: أن "إنقاذ" القارة يمر عبر إعادة تشكيلها، ولو بتفكيك الاتحاد أو إفراغه من دوله المحورية.

هذه المقاربة لا تقف عند حدود التشخيص، بل تتضمن أدوات تنفيذ ملموسة. فتعزيز أميركا تعاونها مع إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا ليس مجرد تنسيق سياسي مع حكومات يمينية وشعبوية، بل محاولة هندسة توازنات جديدة داخل القارة، على أساس أن أوروبا فقدت القدرة على تصحيح مسارها ذاتياً وأن التدخل الأميركي بات، في نظر الترامبية، ضرورة جيوسياسية. هذا المشهد يدفع القلق الأوروبي من مستوى الشك إلى اليقين بأن العلاقة مع واشنطن تتجه نحو تدخل ضاغط يتجاوز إطار التحالف التقليدي، وهو ما حذّرت منه أخيراً حتى الاستخبارات العسكرية الدنماركية. ومع بقاء ثلاثة أعوام على نهاية ولاية ترامب الثانية، تواجه أوروبا لحظة انعطاف حاسمة لا تصلح معها سياسة "الدهشة والصدمة".

التلاقي بين الترامبية الأميركية وصعود نظيرتها الأوروبية، ينذر بتطبيع سرديات اليمين المتشدد: تحويل الهجرة إلى تهديد حضاري مباشر، وطرح "الانسجام العرقي والثقافي" شرطاً لاستمرار القارة، بما يمهّد لشرعنة مفاهيم كانت محرّمة مثل "الهجرة العكسية". ويتزامن ذلك مع إعادة صياغة أولويات أمنية–دفاعية تستبعد روسيا من مركز الاهتمام، لصالح رؤية تعتبر إعادة هندسة الهوية الأوروبية جزءاً من الأمن الغربي نفسه. هذا التحول ينسجم، بصورة مقلقة، مع رؤية جي دي فانس، الخليفة المحتمل لترامب، الذي يدفع نحو إعادة تعريف العلاقة مع أوروبا وفق مبدأ "التبعية التصحيحية".