- عقدت لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية في لبنان اجتماعاً بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، حيث قدم الجيش اللبناني تقريراً عن عملياته والتزامه بجعل جنوب نهر الليطاني خالياً من السلاح رغم التحديات الإسرائيلية. - شهدت لبنان جولات دبلوماسية من قبل الموفدة الأميركية ومدير المخابرات المصرية لتهدئة الوضع، مع اقتراحات للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر لجنة الميكانيزم. - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة للبنان في مطالبته بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وتطبيق القرار 1701، مع ترحيب دولي بخطة لبنان لحصر السلاح بيد الدولة.

عقدت لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية في لبنان (ميكانيزم)، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وذلك على وقع حراك أميركي ومصري لتهدئة الوضع، وتعبيد الطريق نحو مسار تفاوضي للحل دبلوماسياً، وقطع الطريق أمام أي سيناريو أمني كبير. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن "الجيش اللبناني قدّم تقريراً مفصّلاً بالعمليات التي قام بها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، خصوصاً على صعيد تفكيك مخازن الأسلحة، وقد داهم مئات المخازن، وأقفلها في الفترة الماضية، وعثر على مخابئ أسلحة في الأسابيع القليلة الماضية، وأكد مضيه في مهامه، وعزمه على جعل جنوب نهر الليطاني خالياً ومنزوعاً بشكل كامل من السلاح في نهاية العام الجاري".

وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإن "الجيش أكد أنه يكثف انتشاره جنوباً، وينسق عملياته مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، ولكن في المقابل، يواجه عراقيل على رأسها استمرار إسرائيل في احتلالها أجزاء من الجنوب، وكذلك مواصلة اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تجاوزت خروقها حاجز الـ4 آلاف، وأسفرت عن سقوط ما يزيد عن 400 شهيد، عدا مواصلة تدميرها بنى تحتية ومنازل ومؤسسات وثروات بيئية".

وشدد الجيش في إطار المعلومات، على "ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل التزام اتفاق وقف إطلاق النار، كما ضرورة دعم المؤسسة العسكرية في لبنان من أجل إتمام مهامها بالشكل اللازم، فهناك حاجات ونواقص عند الجيش تتطلب دعماً عاجلاً، ويجب أن تتوفر هذه المرحلة". وشهد لبنان، أمس الثلاثاء، جولتين منفصلتين قامت بهما الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد على المسؤولين اللبنانيين، وذلك بهدف العمل على تهدئة الوضع، في ظلّ تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "أجواء اللقاءات كانت جيدة وإيجابية، ولبنان ينظر بدوره بإيجابية إليها، وإلى احتمال أن تساهم في الحل المنتظر، ويعوّل على الحراك من أجل تجنيب البلاد أي سيناريو أمني لا يريده لبنان". وأشارت المصادر إلى أن "أبرز المقترحات كانت تلك التي حملتها أورتاغوس، وعرضت خلالها التفاوض مع إسرائيل، والمخارج التي يمكن السير بها، ومنها التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم، مع إمكانية توسعة أعضائها لتشمل مدنيين وليس فقط عسكريين، وهذا ما سيصار إلى البحث به ومناقشته"، مؤكدة أن لبنان لا يريد الحرب، ويتمسك بالحلول الدبلوماسية، وهو منفتح على مناقشة كل مقترح يمكن أن يؤدي إلى الحل، مع التمسّك أيضاً بمطالبته بوقف الاعتداءات الإسرائيلية أولاً، وكذلك انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً، وإطلاق سراح الأسرى.

ولفتت المصادر إلى أن "القلق طبعاً يبقى موجوداً من الحرب، خصوصاً أن لا ضمانات بعد حصل عليها لبنان لوقف إسرائيل اعتداءاتها، ولكن في المقابل هناك تعويل على الحراك الدولي، والجهود التي تُبذل، وتعويل على انعكاس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إيجاباً على لبنان أيضاً"، مشيرة إلى أن "كلاماً كثيراً يخرج في الإعلام، ويُنسب إلى مسؤولين أميركيين، لكن لبنان لم يتلقَ تهديدات أو تحذيرات، بل هناك نصائح واقتراحات وأجواء تُنقل إلى لبنان، ومنها يؤكد ضرورة إنجاز حصر السلاح بأسرع وقت ممكن، علماً أن المسؤولين اللبنانيين أكدوا أن لبنان بدأ أساساً بذلك، وهو ماضٍ في تطبيق خطته، التي بدورها حازت وتحوز على ترحيب دولي وعربي".

على صعيد ثانٍ، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في افتتاح "ملتقى الإعلام العربي"، في بيروت، اليوم الأربعاء، إن "الجامعة العربية تقف مع لبنان في التمسك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه، وتطبيق القرار 1701 بعناصره كافة". وأكد أن "الخروق المستمرة لإسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي ليست سوى محاولة يائسة للتشويش على الوضع الداخلي في لبنان، وبث بذور الفرقة فيه"، مبدياً ثقته بأنّ "القوى اللبنانية كلها لن تقبل الانجرار لهذا الفخ المكشوف، وأن الجيش اللبناني لديه القدرة والإرادة لتطبيق قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة".