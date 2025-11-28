أوربان يلتقي بوتين... وأوكرانيا تقصف مصفاة روسية في القرم

- يلتقي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمناقشة إمدادات النفط والغاز، بعد حصوله على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وسط مخاوف من نقص الوقود في أوروبا الشرقية. - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 136 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك مناطق روستوف وساراتوف والقرم، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية. - قصف الجيش الأوكراني مصفاة ساراتوف النفطية الروسية وقاعدة ساكي الجوية في القرم، مستهدفًا مستودعات الوقود وزيوت التشحيم في المناطق التي تحتلها روسيا.

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء بأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الجمعة. ويأتي ذلك فيما تدرس روسيا بيع مصافي النفط الخاضعة للعقوبات، والذي أثار مخاوف بشأن نقص الوقود بمختلف أنحاء أوروبا الشرقية.

وقال أوربان إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة. وأضاف أنه سيتم أيضا بحث الحرب الروسية على أوكرانيا. وتحدث أوربان بعد يوم من إجراء محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي تواجه بلاده أزمة وقود، بعدما أدت العقوبات الأميركية إلى إغلاق مصفاة نيس المملوكة لشركة غازبروم، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد.

وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا المجاورة. ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد عليها.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 136 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى إسقاط "46 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و30 فوق مقاطعة ساراتوف، و29 فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة بريانسك، وخمس فوق مقاطعة فولغوجراد، واثنتين فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق منطقة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة كورسك"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف البيان: "كما تم إسقاط طائرة مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و12 مسيّرة فوق البحر الأسود، واثنتين فوق بحر آزوف".

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه قصف الليلة الماضية مصفاة ساراتوف النفطية الروسية وقاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو. وذكر الجيش بشأن قصف المصفاة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم تسجيل سلسلة من الانفجارات أعقبها حريق في المنطقة المستهدفة". وأضاف أنه قصف مستودعات للوقود وزيوت التشحيم في مناطق تحتلها روسيا شرق البلاد.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)