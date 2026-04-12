أوربان يقرّ بالهزيمة في انتخابات المجر أمام زعيم المعارضة ماغيار

أقرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالهزيمة، اليوم الأحد، بعد ما وصفه بنتيجة انتخابات "مؤلمة"، لتنهي 16 عاماً من السلطة لشخصية قوية في الحركة اليمينية المتطرفة كانت متحالفة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال أوربان لأنصاره في بودابست: "لقد هنأت الحزب المنتصر. سوف نخدم الأمة المجرية ووطننا من المعارضة أيضاً".

وتابع أوربان، خلال خطاب مقتضب ألقاه في مقر حملته الانتخابية، بأن "نتائج الانتخابات، وإن لم تكن نهائية بعد، واضحة بالنسبة لنا، هي مؤلمة لكنها لا لبس فيها". وأضاف: "لم تُمنح لنا المسؤولية أو الفرصة للحكم"، مضيفاً أنه "هنأ الحزب الفائز".

وتظهر النتائج الرسمية الأولية أنّ حزب زعيم المعارضة بيتر ماغيار هيمن على الانتخابات. ويأتي هذا التطور في ظل مؤشرات على تحول سياسي بارز في المجر، بعدما أظهرت عمليات الفرز تقدم حزب "تيسا" على حزب "فيديز" الحاكم، رغم استمرار الغموض حول النتائج النهائية. ونشر ماغيار البالغ 45 عاماً، وهو وافد جديد إلى عالم السياسة وعضو سابق في حزب أوربان، على وسائل التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته "اتصل بنا لتهنئتنا على فوزنا".

ومع فرز 29% من الأصوات، حصل حزب "تيسا" بزعامة ماغيار على 50% من الدعم مقابل 41% لحزب "فيديز" الحاكم بزعامة أوربان. ومن المتوقع أن تتغير هذه النسبة مع فرز المزيد من الأصوات. وأظهر الفرز تقدم "تيسا" في 95 من أصل 106 دوائر انتخابية في المجر. وعادة ما يكون فرز الأصوات أبطأ في العاصمة بودابست، التي يتوقع أن تميل لصالح حزب ماغيار.

احتفاء أوروبي بهزيمة أوربان

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه أجرى اتصالاً بزعيم المعارضة المجري لتهنئته بفوزه في الانتخابات التشريعية في المجر. وكتب ماكرون في منشور على منصة "إكس": "تحدثت للتو مع بيتر ماغيار لتهنئته على فوزه في المجر"، مضيفاً أن فرنسا ترحب بـ"مشاركة الشعب في العملية الديمقراطية"، معتبراً أن النتيجة تعكس تمسك المجريين بقيم الاتحاد الأوروبي ودور بلادهم داخل أوروبا.

وكتب المستشار الألماني فريديريش ميرز في منشور موجه للمجريين على "إكس": "أتطلع إلى العمل معكم"، مضيفاً: "دعونا نوحد الجهود من أجل أوروبا قوية وآمنة، وقبل كل شيء، موحدة". بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في منشور على منصة إكس: "قلب أوروبا ينبض بقوة أكبر في المجر هذه الليلة".

كما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيتر ماغيار على "فوزه الساحق"، وتعهد بالعمل مع القيادة الجديدة للمجر "لصالح كلا البلدين". وقال في منشور على "إكس": "أهنئ (بيتر ماغيار) وحزب تيسا على فوزهم الساحق... نحن مستعدون لعقد اجتماعات والعمل البناء المشترك لصالح كلا البلدين، وكذلك من أجل السلام والأمن والاستقرار في أوروبا".

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساءً (17:00 بتوقيت غرينتش)، وبلغت نسبة المشاركة 77.8% في الساعة السادسة والنصف مساءً، متجاوزة النسبة القياسية السابقة البالغة 70.5% في انتخابات عام 2002. ويعتقد المحللون أن الإقبال الكبير على التصويت قد أفاد قائد المعارضة بيتر ماغيار، الذي أبدى "تفاؤلاً حذراً" بشأن احتمال فوز حزبه.

وقال ماغيار بعد الإدلاء بصوته في بودابست: "نحن نختار بين الشرق والغرب، بين الدعاية والنقاش العام الصادق، بين الفساد وحياة عامة نزيهة، بين استمرار التدهور والانهيار الكامل للخدمات العامة أو إعادة الأموال الأوروبية وإنعاش الاقتصاد المجري". وكانت مؤسسات استطلاعات مقربة من السلطة قدرت فوز تحالف "فيديز" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي "كي دي إن بي"، الذي يقوده أوربان الساعي إلى ولاية خامسة على التوالي.

بيتر ماغيار زعيم حزب المعارضة في المجر، 12 إبريل 2026 (فرانس برس)

وكان أوربان، بعد الإدلاء بصوته، قد حذر من "أزمة كبرى" تنتظر أوروبا. وقال: "لحسن الحظ، لدينا الكثير من الأصدقاء في العالم، من أميركا إلى الصين، مروراً بروسيا والعالم التركي"، مضيفاً أنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي بأن "يحرم" المجر من "مستقبلها وسيادتها". وحظي أوربان، قبل الانتخابات، بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتمثل هذا الدعم في زيارة لنائبه جي دي فانس إلى بودابست هذا الأسبوع، امتدح خلالها مزايا أوربان، وانتقد تدخل "بيروقراطيي بروكسل"، حيث مقر الاتحاد الأوروبي. أما ترامب نفسه، فاتخذ، الجمعة، مواقف عدة داعمة لأوربان، إذ تعهّد بتسخير "كامل القوة الاقتصادية" الأميركية لمساعدة المجر إذا دعم الناخبون حليفه، الذي يرى فيه مجسداً لمعركة مكافحة الهجرة والدفاع عن "الحضارة الغربية".

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)