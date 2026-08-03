أوجلان: نبدأ رحلة حل مشكلة تاريخية ومسيرة ديمقراطية

- عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، يؤكد أن مشروع القانون الجديد يمثل بداية لحل مشكلة تاريخية، مشددًا على أهمية العمل الجاد لتحقيق جمهورية ديمقراطية، مشابهة لتأسيس الجمهورية التركية. - أوجلان يرى أن هذه الخطوة ليست مقتصرة على الأكراد، بل هي حاجة لكل من يعيش في تركيا، حيث ستؤثر في مصير البلاد والمنطقة، وتساهم في تطوير القانون الديمقراطي ونمو الاقتصاد. - الأحزاب البرلمانية التركية تستعد لتقديم مقترح قانون لتنظيم عودة عناصر "الكردستاني" إلى تركيا، مع استثناء القيادات الرفيعة، مما يعطل المسار السياسي.

علق مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرلي بتركيا على مسألة استعداد الأحزاب البرلمانية لتقديم مشروع قانون ناظم لمرحلة تركيا خالية من الإرهاب بالقول: "بهذا التشريع نبدأ رحلة لحل مشكلة تاريخية".

كلام أوجلان جاء في بيان صدر اليوم الاثنين عن وفد من حزب "ديم" الكردي، التقاه في محبسه للمرة الـ17 أمس الأحد. وضم الوفد كلاً من النائبة برفين بولدان والنائب مدحت سنجار والمحامي فائق إيرول. وقال الوفد في بيان إنه عقد اجتماعاً مع أوجلان الذي قدم تقييماته للوضع الراهن، والعمل الجاري، والمسؤوليات التاريخية للمرحلة المقبلة، كما نقل رسائل يرغب في إيصالها إلى الجمهور.

أوجلان: رحلة الألف كيلومتر تبدأ بخطوة

ونقل البيان كلام أوجلان ورسائله التي قال فيها إن "رحلة الألف كيلومتر تبدأ بخطوة واحدة. وبهذا القانون نبدأ رحلة لحل مشكلة تاريخية. نحن في بداية مسيرة ديمقراطية لا تقل أهمية عن تأسيس الجمهورية". وأضاف: "كما بذلت جهود وتضحيات جسيمة خلال عملية تأسيس الجمهورية، فمن الضروري الآن العمل بنفس الجدية من أجل جمهورية ديمقراطية".

أوجلان: من الضروري الآن العمل من أجل جمهورية ديمقراطية

واعتبر أوجلان أن هذه الخطوة "ليست حاجة للأكراد أو فئة معينة منهم وحسب، بل هي حاجة لكل من يعيش على هذه الأرض، وستؤثر هذه الخطوة في مصير البلاد والمنطقة، وتمهد الطريق لتطوير القانون الديمقراطي ونمو الفرص الاقتصادية، حيث تخدم مواطني البلاد البالغ عددهم 86 مليون فرد". وتابع: "سنحقق إنجازاً تاريخياً من خلال تنظيم المجتمع، وستساهم هذه الخطوة بشكل كبير في السلام والاقتصاد. ومع أن جميع الأمور لم تحسم بعد إلا أنه لا داعي للتشاؤم، المهم هو فهم الخطوة فهماً صحيحاً، وتحمل الجميع مسؤولية نجاح هذه العملية". وقال: "القانون الذي سيشرعه السياسيون هو مفتاح تمهيد الطريق لهذه العملية، ويفتح الباب واسعاً أمام جمهورية ديمقراطية".

مقترح قانون لتنظيم عودة عناصر "الكردستاني" لتركيا

وينتظر أن تقدم الأحزاب البرلمانية في تركيا هذا الأسبوع مقترح قانون مؤقت ومستقل لتنظيم مسألة مرحلة "تركيا خالية من الإرهاب"، تشمل خطوات عودة عناصر "العمال الكردستاني" وآلياتها إلى تركيا، مع إتمام الحزب حل نفسه وإلقاء سلاحه. وكانت مصادر مطلعة قالت لـ"العربي الجديد" إن مقترح القانون مخصص لعناصر عناصر "الكردستاني" وعائلاتهم ممن لم يشاركوا في عمليات قتل ضد الجيش التركي أو مواطنين أتراك، ولن يشمل قيادات الحزب الرفيعة، وهذه الخطوة عطّلت المسار لأشهر في الفترة الماضية، مع مطالبة حزب "ديم" بشمول القيادات بالقانون وعودتهم إلى تركيا وممارسة العمل السياسي.