أوباما يدعو إلى نبذ العنف بعد حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض

- دعا الرئيس السابق باراك أوباما الأميركيين إلى نبذ العنف بعد حادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشيدًا بضباط إنفاذ القانون الذين سارعوا لحماية الرئيس ترامب. - وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الهجوم بأنه محاولة لاغتيال ترامب وكبار المسؤولين، مؤكدة على شجاعة ترامب وداعية لإنهاء العنف السياسي. - نشر ترامب لقطات تُظهر المسلح وهو يعبر نقطة تفتيش أمنية قبل القبض عليه، مع الإشارة إلى حادثة سابقة حُكم فيها على شخص بالسجن مدى الحياة لتخطيطه لاغتيال ترامب.

دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يوم الأحد، الأميركيين إلى نبذ العنف في أعقاب اقتحام مهاجم عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كان الرئيس دونالد ترامب يحضره. وكتب أوباما، في منشور على منصة إكس: "على الرغم من أننا لا نملك حتى الآن تفاصيل حول الدوافع وراء إطلاق النار الليلة الماضية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، إلا أنه يتعين علينا جميعاً نبذ فكرة أن يكون للعنف أي مكان في ديمقراطيتنا"، مثنياً على ضباط إنفاذ القانون الذين سارعوا لحماية ترامب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد وصفت يوم الأحد، الهجوم الذي وقع خلال عشاء في واشنطن بأنه محاولة لاغتيال ترامب وكبار المسؤولين في إدارته. وقالت ليفيت عبر منصة إكس إن حفل العشاء الذي أقيم السبت "تعرض لهجوم من شخص مجنون ومنحرف سعى لاغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي إدارة ترامب".

وأوضحت ليفيت، التي كانت تجلس أيضاً في منصة كبار الشخصيات، أنه جرى نقلها إلى مكان آمن مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، وأضافت: "لقد كان الرئيس ترامب شجاعاً حقاً، ولكن كما قال ليلة أمس، يجب أن ينتهي هذا العنف السياسي".

ونشر ترامب، الذي سارع عناصر أجهزة الاستخبارات إلى إخراجه من قاعة الفندق في واشنطن، لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر المسلح وهو يركض ويعبر نقطة تفتيش أمنية، بينما أسرع عناصر الأمن الى إشهار أسلحتهم. وبعد تبادل لإطلاق النار، أُلقي القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وخضع للاستجواب الأحد قبل مثوله المقرر الاثنين أمام المحكمة.

ويذكر أنه في وقت سابق في فبراير الماضي، حُكم على راين روث البالغ 59 عاماً بالسجن مدى الحياة لتخطيطه لاغتيال الرئيس الأميركي في ملعب غولف بولاية فلوريدا في سبتمبر/أيلول 2024، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

