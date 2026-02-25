- طلب سلاح الجو الإسرائيلي من الجنود في "الكرياه" التوقف عن طلب الطعام للقاعدة عبر تطبيقات التوصيل، والاكتفاء بالالتقاء بعامل الإرساليات خارج المعسكر، لتجنب كشف وجود عدد كبير من الجنود داخل القاعدة. - التعليمات الجديدة جاءت بعد حادثة مشابهة في يونيو، حيث رصد مستخدمو الإنترنت مؤشرات مبكرة على عدوان إسرائيلي على إيران من خلال تتبع بيانات مبيعات مطاعم بيتزا قرب البنتاغون. - تعتمد النظرية على "مؤشر البيتزا"، الذي يشير إلى أن ارتفاع طلبات الوجبات السريعة قد يكشف عن أحداث دولية كبيرة قبل الإعلان عنها.

طلب سلاح الجو الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، من الجنود الذين يخدمون في "الكرياه" (مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان) التوقّف عن طلب الطعام إلى داخل القاعدة العسكرية الواقعة في قلب تل أبيب، عبر تطبيقات التوصيل، والاكتفاء بالالتقاء بعامل الإرساليات عند نقطة خارج المعسكر. وأفاد موقع واينت العبري، اليوم الأربعاء، بأن التعليمات الجديدة جاءت خشية أن يشير ارتفاع كبير في عدد الطلبات خلال ليلة معيّنة إلى وجود عدد كبير من الجنود داخل القاعدة، ما قد يُفسَّر كإشارة لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، وذلك على غرار "مؤشر البيتزا" في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية).

ولفت الموقع العبري إلى ما حدث في يونيو/ حزيران الماضي، حين اعتقدت مجموعة من مستخدمي الإنترنت أنها رصدت مؤشرات مبكّرة بشأن العدوان الإسرائيلي على إيران، قبل أيام من وقوعه، وذلك من خلال تتبّع بيانات مبيعات مطاعم بيتزا قريبة من البنتاغون. وأفاد مديرو صفحة Pentagon Pizza Report (تقرير بيتزا البنتاغون) بأنه في الليلة التي بدأ فيها الهجوم، والذي كان البيت الأبيض على علم مسبق به، سُجّلت قفزة حادة في الطلبات من مطعم للبيتزا، يقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من البنتاغون.

وبحسب ما ينقله الموقع العبري، فإنه بحلول الساعة 19:00 بتوقيت واشنطن، أي الثانية فجراً بتوقيت تل أبيب، قبل نحو ساعة من بدء العدوان، أبلغت الصفحة متابعيها المائة ألف عن "زيادة هائلة في النشاط" هناك. وتعتمد الصفحة على النظرية القديمة المعروفة باسم "مؤشر البيتزا"، التي تقول إن الارتفاع غير المعتاد في طلبات الوجبات السريعة للموظفين الذين يبقون للعمل حتى ساعات متأخرة في البنتاغون قد يشير إلى أحداث دولية كبيرة قبل الإعلان عنها للجمهور. وتعود جذور هذه النظرية إلى عام 1991، حين أبلغت مطاعم بيتزا قرب البنتاغون عن ارتفاع حاد في الطلبات قبل وقت قصير من بدء حرب الخليج الأولى. كما سُجّل ارتفاع مشابه في طلبات البيتزا قبل الغزو الأميركي لبنما عام 1989.