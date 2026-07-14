أهداف الضربات الأميركية الجديدة على إيران

- شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران في مضيق هرمز، مؤكدة استمرارها في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة، مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. - أفادت وكالات إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة قرب مضيق هرمز، مما يشير إلى اشتباكات بحرية متزايدة. - رغم التصعيد العسكري، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكناً، معلناً أن الولايات المتحدة ستُعرف كـ"حُرّاس مضيق هرمز".

شنت الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران على خلفية الصراع في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً استراتيجياً للاقتصاد العالمي، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال "ممكناً". وقال الجيش الأميركي الاثنين إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس" الاثنين أن "هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت عند الساعة 16,45 (20,45 بتوقيت غرينتش).

وكان ترامب قال قبل ذلك بقليل إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة" الليلة بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد ضربات على نطاق غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان، في حرب لا تزال تداعياتها تهزّ الاقتصاد العالمي. وصرح دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع هيو هيويت "سنضربهم بقوة الليلة، وسنضربهم بقوة غداً".

من جهتها، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بدوي أربعة انفجارات جديدة قرب بندر عباس، المدينة الساحلية الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز. وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظة هرمزغان الساحلية، مشيرة إلى وقوع عدة انفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم. وأضافت أن دوي الانفجارات في بعض مناطق المحافظة يمكن أن يعود إلى اشتباكات في البحر ومضيق هرمز. بدورها أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة جم في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

واعتبر ترامب أن القادة الإيرانيين "لا يمكنهم فعل أي شيء مطلقا حيال" الضربات "ليس لديهم أي شيء آخر في صالحهم سوى ألسنتهم السليطة". لكن في الوقت نفسه، أكد ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي أن الاتفاق مع إيران "ما زال ممكناً". وكان ترامب قال على منصته "تروث سوشيال"، بعد سلسلة ضربات ليلية هدفت بحسب "سنتكوم" إلى منع إيران من مهاجمة السفن، "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعداً باسم ’حُرّاس مضيق هرمز’". كما أعلن إعادة فرض الحصار على إيران "وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج".

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وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية الثلاثاء الساعة 20,00 توقيت غرينيتش. لاحقاً، قال الرئيس الأميركي إنه سيوجّه خطاباً إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون. ولم يكشف ترامب ما سيتناوله الخطاب، كما تعذّر الحصول من البيت الأبيض على الفور على أي تفاصيل. ويعود آخر خطاب رئيسي وجّهه ترامب إلى الأمة عبر التلفزيون إلى الأول من إبريل حين قدّم أول تبرير علني متكامل للحرب مع إيران بعد أكثر من شهر على بدء الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية.

(فرانس برس، العربي الجديد)